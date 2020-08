“Erreur” de facturation: le sénateur berlinois Lompscher démissionne

Berlin a besoin d’un nouveau sénateur pour le bâtiment: Katrin Lompscher de gauche démissionne. Cela a été précédé par l’admission qu’elle n’avait pas passé plusieurs milliers d’euros pour des postes de conseil de surveillance au Trésor public de Berlin comme requis.

La sénatrice berlinoise Katrin Lompscher de gauche a annoncé sa démission. Il “a pris conscience qu’il y avait des erreurs dans le règlement de ma rémunération du fait de mon travail au sein du conseil d’administration et du conseil de surveillance”, a déclaré Lompscher dimanche soir. La politicienne a souligné qu ‘”elle a réagi immédiatement au Trésor public dès que le transfert manquant est devenu connu et a transféré la différence”. Elle assume la responsabilité des omissions.

“Pour moi, il est clair que ma grave erreur personnelle éclipserait de façon permanente ma future fonction de sénateur”, a ajouté le politicien, de la maison duquel provient la couverture de loyer controversée. Dans le même temps, elle a démissionné des trois mandats du conseil de surveillance associés à la fonction. Lompscher est membre du Sénat rouge-rouge-vert de Berlin depuis décembre 2016 en tant que sénateur pour le développement urbain et le logement. De 2006 à 2011, elle était déjà sénateur pour la santé, l’environnement et la protection des consommateurs.

Selon certaines informations, la politicienne de gauche recevait 8 100 euros par an pour son travail au sein des organes de contrôle des entreprises publiques. Dans l’intervalle, elle aurait versé 7 000 euros au Trésor public. En conséquence, elle a été membre de comités chez Tempelhof Projekt GmbH, Investitionsbank et Tegel Projekt GmbH.

La gauche a pris la décision de Lompscher “avec le plus grand respect”. La présidente de l’État berlinois Katina Schubert, le sénateur culturel Klaus Lederer et les chefs de faction de gauche à la Chambre des représentants de Berlin, Anne Helm et Carsten Schatz, ont fait une déclaration commune. Il a déclaré que “le courage de Lompscher pour faire face à des conflits difficiles, sa persévérance et sa richesse d’idées ont favorisé un changement de rente et de développement urbain en faveur des Berlinois”. Les commissions compétentes s’entendraient “rapidement” sur le successeur.