Ernie Hudson veut revenir en tant que Monroe Kelly au Congo 2

Ernie Hudson est sur le point de revenir en tant que Monroe Kelly dans Congo 2 si une suite au film de 1995 est jamais faite. Réalisé par Frank Marshall et écrit par John Patrick Shanley, Congo est basé sur le roman original de Michael Crichton du même nom. Il mettait en vedette Hudson dans le rôle du capitaine Monroe Kelly, le chef d’un groupe chargé de fouiller le Congo vicieux rempli de gorilles pour trouver une équipe de chasseurs de diamants disparue.

En parlant avec ComicBook.com, Ernie Hudson on lui a demandé quel personnage de sa carrière il aimerait le plus revisiter dans un nouveau film, et c’est ce que Congo star avait à dire.

« Eh bien, le personnage de Congo, Je me suis juste beaucoup amusé avec le personnage et, malheureusement, le studio … je ne sais pas. Ça a bien fonctionné au box-office, mais j’adorerais faire ce personnage [again]. Cela n’arrivera probablement pas, mais j’aimerais recréer ce personnage ou revisiter ce personnage, revisiter ce scénario, encore une fois, dans une autre partie du monde, mais plutôt une aventure. J’aimerais faire un film d’aventure, donc ce personnage que j’aimerais revoir. «

« Et Le corbeau était … il est même difficile de penser à revoir cela après ce qui s’est passé [to Brandon Lee]. Mais, ouais, probablement Congo serait celui que j’aimerais faire, certainement pas simplement un substitut. Il y en a quelques-uns que je ne pense pas que je voudrais revoir, mais Congo, Je pense que je le ferais. «

Une autre raison pour laquelle Hudson souhaite revisiter le capitaine Kelly est que Congo les fans continuent de lui dire à quel point ils aiment le film à ce jour. Sur Cameo, où Hudson fournit fréquemment des messages vidéo personnels à ses fans, l’acteur est constamment invité à faire des vidéos dans le personnage de Kelly. Comme l’explique Hudson:

«Maintenant, je fais ces choses Cameo, ce qui est très amusant, et, vraiment, pendant cette quarantaine, cela m’a connecté au public, et étonnamment, beaucoup de gens vous demanderont: ‘Pouvez-vous le faire en tant que Monroe Kelly? ‘ Beaucoup de films différents apparaissent, mais Congo est celui que les gens diront être leur film préféré. C’est certainement dans l’esprit des gens, donc c’est bien. «

Qui sait si nous verrons un jour Hudson retourner au Congo, mais cette année volonté le voir revenir à un autre rôle emblématique de sa carrière. Pour la troisième fois, il sera de retour sur grand écran en tant que Winston Zeddemore dans la prochaine suite Ghostbusters: l’au-delà. Réalisé par Jason Reitman, le nouveau film sert de suite aux deux originaux chasseurs de fantômes films et amènera plusieurs acteurs originaux. Avec Hudson, d’autres visages familiers que l’on peut voir dans la suite incluent Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver et Annie Potts. Le film devrait sortir le 11 juin 2021.

Que vous aimiez le plus Hudson de chasseurs de fantômes, Congo, Oz, ou n’importe quel autre de ses nombreux rôles au cinéma et à la télévision, vous pouvez lui demander de revoir tout ce que vous aimez dans une vidéo personnelle que vous pouvez commander directement à l’acteur sur Cameo. Cette nouvelle nous vient de ComicBook.com.

