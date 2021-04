Erica, ex-PS4 exclusif FMV, sera lancé sur PC le mois prochain

L’ancien FMV Erica, exclusif à PlayStation 4, était déjà porté sur les plates-formes iOS, et maintenant il est également lancé sur PC. Le film interactif – développé par le studio britannique Flavourworks – coûtera 9,99 € / 11,99 € sur Steam, mais il y en aura 10% lors de sa sortie le 25 mai. Alors que l’IP appartient à Sony, le développeur auto-édite ce port PC; c’est similaire à ce qui s’est passé avec les titres de Quantic Dream.

Nous avons beaucoup aimé le jeu lors de son lancement en 2019, et un extrait de notre Avis Erica PS4 suit: «Erica est une expérience intrigante et admirable à laquelle ceux qui recherchent quelque chose d’un peu en dehors de la norme du jeu vidéo vont sûrement s’accrocher. Avec un ensemble impressionnant de performances, une histoire qui vous rendra accro dès le départ et des décisions significatives qui ont un impact majeur sur le jeu, FMV fait des vagues à nouveau.