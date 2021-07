Eric Clapton refuse de jouer sur des sites nécessitant une preuve de vaccination contre le Covid-19

Eric Clapton a riposté à l’idée de passeports pour les vaccins contre les coronavirus et refuse de jouer dans des lieux qui les appliquent.

« Suite à l’annonce du Premier ministre (…) je me sens tenu à l’honneur de faire ma propre annonce : je tiens à dire que je ne me produirai sur aucune scène où il y a un public discriminé », a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur l’architecte, Le compte Telegram du producteur de films et anti-vaxxer Robin Monotti Graziadei.