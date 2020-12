Eric Clapton et Van Morrison publient une chanson anti-lockdown controversée

Eric Clapton et Van Morrison se sont associés pour composer une nouvelle chanson, la quatrième d’une série de chansons anti-lockdown.

Récemment, Morrison a partagé trois chansons pour protester contre l’emprisonnement, dans lesquelles il a accusé le gouvernement d’être des «abuseurs fascistes». « Plus de verrouillage », ‘Né pour être libre’ et ‘Comme je suis sorti’, ont été rédigés pour protester contre les restrictions gouvernementales en raison de coronavirus.

Maintenant, Morrison et Clapton ont partagé ‘, «Stand and Deliver», une chanson écrite par Morrison et interprétée par Clapton qui se poursuit avec des protestations contre le verrouillage. Il a également été annoncé que les bénéfices iraient à un fonds dédié pour aider les personnes les plus touchées par l’emprisonnement.

Annonce de la chanson Clapton a commenté: «Il est profondément bouleversant de voir combien peu d'événements se produisent en raison des restrictions de confinement. Nous sommes nombreux à soutenir Van et son travail pour sauver la musique, il est une inspiration.







En revanche, les commentaires de Morrison ont été vivement critiqués par le ministre de la Santé de Irlande du Nord, Robin Swann, qui a déclaré que le pays « attendait quelque chose de mieux de sa part ».