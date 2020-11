Équipes d’ambulance d’action-thriller Jake Gyllenhaal et directeur Michael Bay

Tout comme les cinéastes se sont inspirés des années 80 ces dernières années, il semble donc que les années 90 soient sur le point de devenir la muse incontournable, avec Jake Gyllenhaal faisant équipe avec le réalisateur Michael Bay pour un La vitesse et Mauvais garçons-films d’action appelé Ambulance. Un remake du film danois Ambulancen, aucun accord de distribution n’a encore été conclu, mais des sources indiquent qu’Universal Pictures est en train de finaliser un accord sur les droits de distribution des terres.

Alors que les détails du film sont gardés secrets, Ambulance est basé sur un scénario qui tourne depuis un certain temps et qui suit un vétérinaire juste de retour d’Afghanistan qui est entraîné par son frère dans un vol de banque au centre-ville de Los Angeles. Lorsque le vol tourne mal, les frères prennent des otages et détournent une ambulance. Au fur et à mesure que la situation s’aggrave, de vieilles blessures se rouvrent dans la relation entre les frères alors qu’ils se battent pour survivre à ce qui semble être une situation impossible.

Ambulance Cela semble être le véhicule idéal pour Bay pour exercer son métier explosif et ridiculement excessif, Gyllenhaal élevant sans aucun doute le matériau grâce à son talent toujours fiable. le script original a été écrit par Mandrin et Légendes de demain Chris Fedak a écrit le scénario original, basé sur le thriller de 2005 Ambulancen. James Vanderbilt, Bradley Fischer et Will Sherak produisent le projet.

À part Ambulance, Jake Gyllenhaal se tient occupé. L’acteur doit retrouver Southpaw le réalisateur Antoine Fuqua pour un remake d’un autre thriller danois, acclamé par la critique Le coupable. Se déroulant exclusivement à un seul endroit, l’histoire suit un répartiteur d’alarme et ancien policier, qui répond à un appel d’urgence d’une femme kidnappée. Lorsque l’appel est soudainement déconnecté, la recherche de la femme et de son ravisseur commence.

L’acteur nominé aux Oscars a également révélé récemment qu’il ferait à nouveau équipe avec Dune réalisateur Denis Villeneuve pour un nouveau projet mystérieux. L’acteur a auparavant travaillé sous la direction de Villeneuve dans le one-two punch of troublant brillance, Ennemi et Les prisonniers, tous deux sortis en 2013. Gyllenhaal devrait également jouer aux côtés d’Oscar Isaac dans le réalisateur Barry Levinson’s François et le parrain, un drame sur les batailles légendaires et sauvages qui ont conduit à faire du classique des gangsters de 1972 Le parrain. Isaac devrait jouer le rôle de Francis Ford Coppola, avec Gyllenhaal comme producteur Robert Evans.

Pour ce qui est de Michael Bay, il est l’un des producteurs à l’origine du prochain thriller post-apocalyptique trop réel pour le confort Oiseau chanteur. Situé dans un monde dans lequel le virus COVID-23 a muté, et le monde en est à sa quatrième année de verrouillage, les Américains infectés sont arrachés de leurs maisons et forcés dans des camps de quarantaine appelés zones Q, d’où il n’y a pas d’échappatoire. . Au milieu de ce paysage dystopique, un courrier intrépide, Nico (KJ Apa), qui est immunisé contre l’agent pathogène mortel, trouve espoir et amour avec Sara (Sofia Carson), bien que son verrouillage leur interdit tout contact physique. Lorsqu’on pense que Sara a été infectée, Nico court désespérément dans les rues stériles de Los Angeles à la recherche de la seule chose qui puisse la sauver de l’emprisonnement … ou pire. Oiseau chanteur devrait sortir l’année prochaine. Cela nous vient grâce à Deadline.

Sujets: Ambulance