Mecha Action Game Gundam: Battle Operation Code Fairy sort sur PS5, PS4 en novembre

Eh bien, c’est une façon étrange d’annoncer et de publier un jeu Gundam . Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy est un titre d’action solo basé sur une histoire qui sortira en trois parties sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Le premier volet, intitulé Volume 1, sera lancé le 5 novembre. Le tome 2 sort le 19 novembre et le tome 3 arrive le 3 décembre. Vous pourrez les acheter tous en un seul pack ou les acheter séparément.

Fondamentalement, Code Fairy semble être un mélange de roman visuel et d’action, avec quelques cinématiques animées. La partie action du jeu est tirée directement du jeu gratuit Gundam: Battle Operation 2, nous savons donc déjà que ce sera amusant à jouer.