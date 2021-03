Epic Games achète Mediatonic, les parents des Fall Guys à succès

Voir des poupées mignonnes tomber dans EGS va être la norme. Epic Games achète Mediatonic, cela affectera-t-il une éventuelle suite exclusive?

Nous poursuivons les mouvements d’acquisition des sociétés de jeux vidéo avec certaines des études qui ont fait le plus de bruit. Cette fois, nous faisons écho à cela Epic Games achète Mediatonic, celui que vous connaissez probablement Fall Guys: Ultimate Knockout. C’est l’un des jeux les plus réussis de 2020 grâce à son style «party royale» léger.

Le but était d’être les derniers survivants de tests fous. Maintenant, Mediatonic, responsable du titre, ont été acquis par Epic Games, l’un des géants du secteur en pleine expansion.

Qu’est ce que ça signifie? Qu’il y a plusieurs changements, y compris que maintenant le studio sera renommé Tonic Games Group. Bien que la première chose qu’ils voulaient souligner dans la déclaration officielle, c’est que les fans peuvent être rassurés, car Fall Guys ne changera pas de trajectoire.

Même Epic continuera d’investir pour faire du jeu une expérience formidable pour tous les joueurs sur toutes les plateformes. Il est actuellement disponible sur PC et PS4 / PS5 et sera bientôt disponible sur Nintendo Switch, Xbox One et Series X | S.

« ETn Tonic Games Group, nous disons souvent que tout le monde mérite un jeu qui se sent fait pour eux. Avec Epic, nous avons l’impression d’avoir trouvé une maison faite pour nous. »

«Ils partagent notre mission de créer et de soutenir des jeux qui ont un impact positif, responsabilisent les autres et résistent à l’épreuve du temps, et nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée d’unir nos forces avec leur équipe.», A déclaré Dave Bailey, cofondateur et PDG de Tonic Games Group.

De son côté, depuis Epic Games, le bien connu Tim Sweeney, fondateur et PDG d’Epic Games, a également soulevé son point de vue.

Il affirme lui-même que «Ce n’est un secret pour personne qu’Epic investit dans la construction du « métaverse » et Tonic Games partage cet objectif. Alors qu’Epic travaille à construire cet avenir virtuel, nous avons besoin d’un grand talent créatif qui sait créer des jeux, du contenu et des expériences puissants.«.