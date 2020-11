Entrez dans l’esprit des fêtes avec Dolly Parton, Jose Mari Chan, Black Pumas et plus – Spotify

Au cours d’une année qui a apporté des défis sans précédent, les données de Spotify suggèrent que les auditeurs peuvent rechercher le réconfort de la musique de vacances plus tôt que d’habitude en 2020. Alors que les listes de lecture festives font généralement boule de neige en décembre, nous voyons notre liste de lecture de vacances la plus populaire, Succès de Noël, diffusé à un rythme plus élevé en septembre et octobre par rapport aux années précédentes. Beaucoup pensent que c’est jamais trop tôt pour lancer des airs de Noël, et ça se voit: les auditeurs ont déjà diffusé plus de 6,5 milliards de minutes de morceaux de Noël cette année.

Dans cet épisode de notre podcast, Spotify: pour mémoire, nous regardons quelles chansons arrivent en tête des listes de Noël de nos auditeurs. Un favori est « Noël dernier», Qui a été initialement publié en 1984 par Pan! À ce jour, il y a environ 1200 couvertures du hit sur Spotify.

En plus de fouiller dans les données, nous entrons également dans l’esprit en discutant avec des artistes emblématiques de leurs succès de vacances, notamment Dolly Parton, qui a récemment sorti son premier album de Noël en 30 ans. Dans l’épisode, la légende country se joint à nous pour parler de l’inspiration derrière Un Noël Holly Dolly et comment c’était de faire du duo avec Michael Bublé dans la chanson « Cuddle Up, Noël douillet. »

En plus de Parton, nous discutons également avec l’artiste philippin bien-aimé Jose Mari Chan. Connu sous le nom de «Père de la musique de Noël» aux Philippines, Chan partage l’inspiration derrière ses airs de vacances emblématiques, qui ont été un aliment de base des célébrations festives dans le pays au cours des trois dernières décennies.