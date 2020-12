Entre nostalgie et déception: premières réactions de We Can Be Heroes

On peut être des héros a eu sa sortie tant attendue le 25 décembre et a continué Les aventures de Sharkboy et Lavagirl 2005. 15 ans plus tard, la première réunissait petits et grands pour se positionner comme le film le plus regardé sur Netflix dans le monde. Cependant, le film a également reçu des critiques selon lesquelles a commencé dans la nostalgie et s’est terminé par la déception. De quoi s’agit-il?

Robert Rodriguez Il était à nouveau le réalisateur d’un film qui tentait de suivre l’héritage de l’original, bien que sans ses deux grandes stars: Taylor Lautner et Taylor Dooley. Pour cela il a inclus certaines références (comme la musique, les céréales ou la participation de ses enfants) avec l’intention de faire preuve d’empathie avec les téléspectateurs adultes qui ont vu le premier film.

We Can Be Heroes: réactions et opinions du film sur Netflix

Cependant, pour une partie des fans, il n’a pas atteint cette connexion. « Quelqu’un peut-il m’expliquer ce que cela a à voir avec le film Sharkboy et Lavagirl et quelqu’un peut me dire où se trouvent les personnages du film », était le ton des commentaires de ceux qui n’ont trouvé aucune relation entre les deux bandes.

Je viens de voir que nous pouvons être des héros et après tout le battage médiatique qu’ils ont fait, j’ai exigé qu’ils me donnent une suite digne de sharkboy et lavagirl – Garo (@gerarvera_)

27 décembre 2020





L’intrigue figurait parmi les aspects les plus critiqués par les fans qui ont même qualifié le film de « ennuyeuse ». « Ce n’est pas parce que c’est pour les enfants que l’intrigue doit être si ennuyeuse et ridicule. Sharkboy et Lavagirl ne servent qu’à la promouvoir. »ont-ils exprimé sur Twitter.

Quelqu’un sait-il comment je peux effacer les deux dernières heures de ma vie? Est-ce qu’il vient de voir que nous pouvons être des héros – marzanna (@MonicCheers)

25 décembre 2020





J’ai vu « We Can Be Heroes » et je l’ai oublié 5 minutes plus tard sauf à quel point Pedro Pascal était beau. – Marion (@replicant_pris)

29 décembre 2020



A lire : Sims 4 MOD: Hacks et liens de téléchargement!

Je viens de voir « Nous pouvons être des héros » et je jure que ça ne pourrait pas être pire. C’est mauvais pour mes normes. Qui, comme vous le savez, sont extrêmement faibles. Et pourtant, c’est peut-être toujours le pire film que j’aie jamais vu. – Flanagan McPhee (@FlanaganMcPhee)

27 décembre 2020





Dieu comme nous pouvons être des héros horribles, son scénario est si mauvais et dénué de sens, la seule chose qui a été sauvée du film est Pedro Pascal, et cela m’a fait rire qu’ils n’aient pas donné une seule ligne à Shark boy mais environ deux à fille de lave – Adry ミ ☆ (@ adriana36000)

26 décembre 2020





IMDB a déjà donné sa note habituelle et ce n’était pas du tout pieux: mettre 4.8 sur 10. Pendant ce temps, pour le public de Rotten Tomattoes, l’approbation de We Can Be Heroes était au 54%. Quant aux téléspectateurs, c’est très bien car il se classe parmi les plus regardés de toute l’Amérique latine.

Parmi les compliments qu’il a reçus, il a souligné la figure de Pedro Pascal dans le rôle de Marcus Moreno. Le Chilien a une fois de plus démontré sa hiérarchie en un mois qui l’a eu dans Wonder Woman 1984 et The Mandalorian. « Je suis sorti de la nostalgie et je suis resté pour Pedro Pascal », a été l’un des commentaires sur les réseaux.