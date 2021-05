Énorme mise à jour 1.02 Mass Effect Legendary Edition de 11 Go disponible au téléchargement maintenant

SAMSUNG SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A02s 32Go BLANC

Marque¤SAMSUNG Modèle¤Galaxy A02s Système d'exploitation¤Android 10 Surcouche¤Oui Résolution de l'écran¤1600 x 720p HD+ Technologie de l'écran¤TFT Taille écran en pouces¤6,5" Taille écran en cm¤16,51 cm Nom du processeur¤Qualcomm Snapdragon 450 Type de processeur¤1,8 GHz Octa-Core Mémoire vive (RAM)¤3 Go Mémoire interne (ROM)¤32 Go Extension de mémoire¤extensible via port micro-SD (512 Go max) Compatibilité opérateurs¤Tout opérateur Réseau¤4G LTE Type de carte Sim¤Dual SIM (2x nano) Compatibilité GPS¤GPS, GLONASS, Beidou, Galileo WiFi¤WiFi b/g/n Bluetooth¤Bluetooth 4.2 NFC¤Oui Autonomie¤NC Capacité de la batterie (mAh)¤5 000 Caméra arrière (Mpixels)¤13+2+2MP/1080p Caméra frontale (Mpixels)¤5MP Lecteur multimedia¤AVI, FLAC, MKV, MP3, MP4 Radio FM¤NC Connectiques¤USB-C Jack 3.5 mm¤Oui Boitier¤Plastique Résistance¤Non Coloris¤Blanc Descriptif complémentaire¤° Un grand écran panoramique Avec un ratio d’affichage 20:9, l’écran des Galaxy A02s offre une immersion au coeur des contenus et apporte un confort de visionnage. ° Un design élégant à motifs ° Triple Objectif photo: - 13Mp, Capteur principal - 2MP, Mode Macro - 2MP,Mode protrait ° Une batterie endurante Restez connecté toute la journée et rechargez votre smartphone en un éclair ° One UI Une navigation intuitive et optimisée pour l’utilisation à une main, même sur les grands écrans Accessoires¤Câble USB, adaptateur secteur, kit piéton Dimensions produit¤H 16,42 cm x L 7,6 cm x P 0,92 cm Dimensions colis¤H 4,52 cm x L 7,48 cm x P 15,25 cm Poids¤198g Poids brut¤0,4 kg Catégorie mobile¤Neuf DAS Tête (W/kg)¤0,55 DAS tronc (W/kg)¤0,78 DAS Membres (W/kg)¤1,03 DAS texte réglementaire¤Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques à puissance maximale de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres Code article¤969470