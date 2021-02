enfin un nouveau guérisseur

La présentation de l’expansion du MMO nous a laissé l’annonce de deux nouveaux emplois. Le premier d’entre eux nous mettra dans le sage dans Final Fantasy XIV et est un guérisseur.

Chaque extension d’un MMO apporte généralement, en plus des cartes et autres, de nouvelles classes. Et avec le jeu Square Enix, cela n’allait pas être moins. Nous le demandions depuis longtemps mais finalement, l’entreprise nous a écoutés et a mis en place un nouveau guérisseur. Alors, maintenant oui, nous aurons sage dans Final Fantasy XIV. Ou qu’est-ce que c’est, le sage.

C’est le premier guérisseur à être présenté au titre depuis la première extension. À Heavensward, nous avons vu l’astrologue arriver (astrologue) et, à partir de là, on ne l’a plus jamais su. Maintenant, et après de nombreuses demandes, Naoki Yoshida a confirmé que le premier des deux emplois qui arrivera avec l’extension Endwalker est un magicien guérisseur et, en plus, il a des touches de points forts. Oui, comme vous l’entendez. Une sorte de magicien capable de manier des pistolets de style gundam avec de la magie. Et, si vous êtes fans, son nom ressemblera à quelque chose pour vous: les Nouliths.

Le sage arrivera dans Final Fantasy XIV avec un niveau de départ de 70. Cela fait progresser son expansion à 20 niveaux, comme une coutume. Car rappelons-nous que le jeu atteindra désormais au maximum le niveau 90.

Nous pouvons commencer par Limsa Lominsa mais, en plus d’avoir l’expansion, nous devons au moins avoir un emploi au niveau 70 pour pouvoir commencer à lui donner un coup de pouce. Bien sûr, le reste des niveaux a également été conçu pour la synchronisation ou la réalisation de donjons de niveau inférieur.

Deux types de guérisseurs

Le sage vient au jeu pour différencier, maintenant oui, deux types de guérisseurs. Jusqu’à présent, nous avions rencontré le sorcier blanc en tant que guérisseur « pur », comme ils l’ont eux-mêmes appelé. Ensuite, nous avons eu l’érudit (Savant) c’était un guérisseur « protection ». Entre les deux, nous trouvons l’astrologue qui a joué un rôle à mi-chemin entre les deux et qui a pris un rôle plus de soutien. Un peu comme un guérisseur « enhancer ».

Le sage (sauge) vient casser ce style et faire qu’il n’y en a que deux: le pur et le support. Dans le premier type, nous trouverons le magicien blanc et l’astrologue. Pour ce faire, cette seconde sera sensiblement modifiée dans l’extension Endwalker. Dans la seconde, l’érudit suivra et maintenant le Sage.

Cette nouvelle guérisseur manie des armes qu’il contrôle avec sa propre magie. Avec eux, il est capable de guérir mais aussi d’attaquer. De plus, c’est un guérisseur spécialisé dans les barrières, comme on le voit dans la bande-annonce et sa présentation. Le type de système qu’il transportera n’a pas été confirmé exactement mais il sera différent de Savant. Plus que tout parce qu’il amène sa fée pour l’aider à guérir et le nouvel emploi ne le fait pas.

Nous supposons donc qu’il aura plus de soins de base que son partenaire de rôle, mais tout indique qu’il aura également plus d’attaque. Et il semble que leurs compétences secondaires seront concentrées là-dessus. En d’autres termes, nous allons transformer le côté le plus offensif de l’Astrologue en une nouvelle classe. Quelque chose de similaire à ce qu’ils ont fait avec le danseur et le machiniste.

Un nouvel emploi en attente

Final Fantasy XIV: Endwalker arrivera avec deux nouveaux emplois. Le premier d’entre eux est celui que nous avons détaillé. Le second sera un DPS de mêlée. Autrement dit, mêlée. Cependant, presque rien n’a été dit à ce sujet. Mais comme toujours, Yoshida en a fait des blagues.

Il existe plusieurs emplois qui pourraient correspondre à cette description. Il est vrai que les développeurs mentionnent le Geomancer depuis longtemps. C’est un sorcier qui utilise des capacités en fonction du terrain sur lequel il se trouve ou de ce qui l’entoure. Cependant, il ne serait pas très approprié d’être une « mêlée ».

Beaucoup a également été joué avec l’idée de Maître des bêtes qui, en plus, est déjà apparu dans d’autres patchs en tant que PNJ. Mais encore une fois, cela ne convient pas au type de mêlée. Celui dont on parle le plus ces jours-ci est le nécromancien. Et Yoshida ne l’a pas entièrement nié.

Cette théorie découle du dernier donjon du patch 5.3 du jeu. Les guerriers de la lumière y apparaissent d’autres réalités et parmi eux se trouve un boss qui est le nécromancien. De plus, la chemise que le producteur du jeu a enfilée y faisait référence et le traducteur a fait un jeu de mots avec lui à ce sujet.

Quoi qu’il en soit, ce ne sera que le 15 mai que nous n’aurons pas la réponse.