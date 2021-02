Encore à présenter. Le SUV Coupé Volkswagen ID.5 est déjà entré en production

Après ID.3 et ID.4, Volkswagen vient d’annoncer officiellement le démarrage de la production, dans son usine de Zwickau, en Allemagne, du troisième élément de la famille ID 100% électrique – ID.5. Quant à l’arrivée de ce (supposé) SUV Coupé, elle est prévue pour le second semestre 2021.

L’annonce du démarrage de la production de l’ID.5 a d’ailleurs été faite via les réseaux sociaux, et plus particulièrement Twitter, par Volkswagen Sachen, en même temps que l’exposition, y compris une photo de la chaîne de montage.

Malheureusement, sur cette image, ce sont les modèles déjà connus, comme le SUV ID.4 et le compact ID.3, qui se démarquent, et non la nouvelle Volkswagen ID.5. Un modèle auquel, en plus, on ne sait pas encore grand chose, voire rien, en termes de caractéristiques techniques, à moins d’utiliser les mêmes solutions de batterie et de système de propulsion. Tout cela, dans une carrosserie SUV sportive, aux caractéristiques Coupé.

Rappelons également qu’à Zwickau, un total de six modèles seront produits sur la base de la même plate-forme pour les véhicules électriques du groupe Volkswagen, appelée MEB. Parmi ceux-ci, trois sont déjà «connus» – ID.3, ID.4 et ID.5.

Parmi ceux-ci, ID.3 a été le premier à entrer en production, le 4 novembre 2019, suivi de près par ID.4, dont la sortie de la chaîne de production a commencé le 20 août 2020.

L’ID.5 pourrait-il être la variante Coupé de la Volkswagen ID.4 déjà connue?

Quant à l’ID.3, elle est désormais produite chez Gläserne Manufaktur, ou Fábrica Transparente, à Dresde, depuis le 29 janvier 2021. Remplacement de la Volkswagen e-Golf sur la chaîne de montage, qui a depuis été condamnée.

