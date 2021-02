En savoir plus sur les changements du patch 11.3 de League of Legends

Envie de commencer l’année du bœuf du bon pied? Attention, ce sont les changements apportés au patch 11.3 de League of Legends.

Bon bon bon coupable. Nous sommes que nous ne nous arrêtons pas avec le jeu star de Riot. Oui, nous savons déjà que beaucoup d’entre vous continuent de souffrir lorsqu’une Samira apparaît dans l’équipe rivale. Et maintenant que Viego est là, un autre facteur assez complexe est ajouté en jouant mais sûrement avec lui. Patch 11.3 de League of Legends nous équilibrons quelque peu les échelles.

Et il est temps de préparer le nouvel événement avec un laissez-passer, la Bête lunaire qui, comme vous le savez bien, se concentre cette année sur l’année du bœuf, qui nous permettra de voir, entre autres, la peau de Viego (même si préfèrent toujours Darius). Mais passons à la chicha, que les corrections aux champions ne se verront pas seules.

Les topazos du jour

La vérité est que la majeure partie de l’attention dans ce patch est concentrée sur le sommet et la jungle. Ceci, chers coupables, est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Tant mieux parce que ça nous apporte des améliorations substantielles et mauvais parce que … enfin, parce que ça nous laisse un peu le cul en l’air, comme celui qui dit.

Et c’est qu’il y en a sept. Sept! Des champions qui subissent une sorte de modification dans cette position. Décomposons-les en mode liste, ce qui sera plus facile à voir comme ceci:

Cho’gath: Le bicharraco qui détruirait un buffet à volonté a eu une petite indigestion. Et la vérité est que nous l’apprécions, si avec cela nous le voyons moins. Ainsi, son E infligera désormais moins de dégâts, passant du 22/37/52/67/82 au 22/34/46/58/70.

Mordekaiser: Si l’un tombe, un autre monte, et c’est ce qui se passe avec le Seigneur du Marteau (que Thor vienne lui dire le contraire s’il ne le fait pas). Le Champion’s E reçoit une petite amélioration, passant d’un temps de recharge de 24/21/18/15/12 à 22/19/16/13/10 secondes.

Panthéon: Il semble que Riot n’ait pas fini de convaincre 300, et Panth en souffre. Son Q voit désormais ses dégâts réduits sur les monstres et les sbires, augmentant également son temps de recharge de 10 / 9,5 / 9 / 8,5 / 8 à 13 / 11,75 / 10,5 / 9,25 / 8 secondes.

Riven: De son côté, la question des exilés qui se rachètent semble les tirer un peu, et Riven subit une petite poussée. Concrètement, il est reçu par son E, qui voit son refroidissement amélioré passant de 12/12/10/9/8 à 10/9/8/7/6 secondes.

Singed: Supporting the Toxics, Riot? Wow … Le Q de Singed fera désormais plus de dégâts relatifs, puisqu’il représentait auparavant 80% de la puissance, il est désormais de 90%.

Vladimir: Les vampires ne sont pas ce qu’ils étaient après Twilight, et Riot veut se racheter un peu en améliorant le R. de Vladimir. De quelle forme? Eh bien, régler son temps de recharge à 120 secondes.

Tout une médiocrité

Ce n’est pas que nous voulons rater pour avoir disparu, vraiment coupable. Mais c’est que par rapport à la liste précédente, ceux de milieu se retrouvent avec « na » et moins. Mais ils méritent leur petit trou, on le sait, alors donnons-le-leur:

Anivia: La dernière vague de froid a pris fin, et cela va faire des ravages sur le frigopollo. Ses dégâts d’explosion Q sont désormais de 60/95/130/165/200 (+ 45% de sa puissance). La championne voulait corriger cela avec sa température corporelle, mais elle a eu une grenouille: son R a maintenant plus de refroidissement: 4/3/2 secondes.

Seraphine: La diva n’a pas été aimée, coupable. Et même s’il a ses fans, on craint qu’il ne subisse les dommages d’une faible popularité. Ainsi, les dégâts de son passif sont réduits, passant de 5-20 à 4-16, tandis que le bouclier du W descend à 50-100.

Sylas: De son côté, le rebelle Demacian a dû gagner un peu d’argent grâce à sa danse, car ses compétences reflètent une nette amélioration. Son Q, par exemple, a maintenant un coût fixe de 55 mana. Son W, en revanche, fait plus de dégâts, passant de 65/100/135/170/205 (+ 65% de puissance) à 70/105/140/175/210 (+ 90% de puissance).

La jungle n’est plus ce qu’elle était

As-tu aspiré à profiter de la nature comme Heidi? Eh bien, oubliez ça. La jungle est pleine de dangers et, bien que vous puissiez en naviguer mieux que d’autres, la surpopulation dans cette zone de la Faille de l’invocateur vous obligera à vous arrêter à chaque tournant. Ça ne peut pas être fait comme ça, Riot:

Elise: Il y a quelqu’un qui est un ami de Ron Weasley à Riot, coupable, et il en a assez dit à l’araignée. Son Q est passé de 40/75/110/145/160 dégâts à 40/70/100/130/160. Et ce n’est pas la seule chose. La vitesse d’attaque active de son W est maintenant de 60/70/80/90/100% par rapport à 60/80/100/120/140% qu’elle était auparavant.

Ivern: Savez-vous qu’il y a des gens qui utilisent Ivern? Comme tu lis. Et ce qui est pire: ils l’utilisent si bien qu’il est temps de le tailler un peu. Avec cela, sa croissance de santé de base passe de 95 à 85, tandis que son bouclier E passe de 80/115/150/185/220 à 80/110/140/170/200.

Olaf: Riot veut éviter plus de blagues « Olaf k aces », alors il met un frein au Viking. Sa santé de base devient 575 (auparavant 595), ajoutez à cela sa vitesse d’attaque supplémentaire due aux baisses passives, de 0-100% à 0-75%.

Rammus: Après le changement de son ultime dû à Wild Rift, le champion était très élevé. Vous devez l’abaisser comme un haut sans corde, de sorte que son temps de recharge stagne en 12 secondes.

Shyvana: Les dragons sont cool, mais les dragons sorciers… il semble que ce ne soit pas tellement. Et il faut y remédier. Les dégâts d’attaque de base renforcés de son Q, par exemple, infligent les mêmes dégâts qu’avant, c’est-à-dire 100% de dégâts d’attaque, mais ajoute 25% de puissance. Il en va de même pour les dégâts bonus du deuxième coup de Q, qui ajoutent jusqu’à 15% de PA. Vous savez quoi? La même chose se produit avec son W, ajoutant 8% de PA pour augmenter la vitesse de déplacement.

Taliyah: Surfer sur le rocher? Nous l’avons acheté. Et si une chose augmente sa demande, il faut la baisser pour qu’elle ne disparaisse pas. Mais calmement, puisque son passif voit sa vitesse de déplacement supplémentaire augmenter, passant de 20 à 45% … mais les dégâts du Q contre les monstres tombent pour ne faire que 80% des dégâts. Un en pierre et un en sable.

Udyr: Le champion qui recevra la prochaine retouche est prêt. Prêt à souffrir, alors que son R baisse de puissance, prenant les dégâts de base de l’aura de 50/100/150/200/250/300 à 50/95/140/185/230/275.

P »ADC» nous nous retrouvons sans champions

Je viens de réaliser que nous avons un autre patch où Samira et Aphelios n’ont pas de nerf. Eh bien dans le premier cas, une déesse n’est pas touchée. Dans le second cas… nous étions déjà désolés pour le pauvre Aphelios, donc il est le bienvenu. À qui, alors?:

Ezreal: Il est vrai qu’Ezreal avait besoin d’une mise à niveau… qu’il a reçue. On en vient ainsi à voir que le ratio de dégâts de son Q passe de 120% à 130%.

Jinx: La folle Piltover, comme sa personnalité, a ses avantages et ses inconvénients dans ce patch. Pour commencer, sa santé maximale tombe à 550. Son Q a maintenant plus de portée, étant 100/125/150/175/200, mais laissant la pénalité de vitesse d’attaque supplémentaire à -10%. Le coût en mana du E passe à 90, mais le temps d’installation tombe à 0,5 seconde

Les mamans du groupe

Savez-vous quand une mère vous donne une volte-face pour beaucoup déconner? Eh bien, c’est là que les changements dans le rôle de soutien peuvent être résumés. Et c’est que nous les avons avec tant de soufflets que votre vie est en danger même si vous avez la porte de votre chambre fermée:

Karma: Vous ne voulez pas de dégâts de Karma? Eh bien, c’est clair pour vous, puisque le coût en mana de son Q passe de 65 à 55.

Rell: La dame de fer prouve qu’elle est antirouille. Pour commencer, il le précise avec son W, car il augmente son ratio de dégâts à la fois à l’automne et à la monture, soit 60% et 40% de la puissance de la capacité respectivement. Le temps de recharge de E est désormais de 1 seconde et le ratio de dégâts de R est de 110% de la puissance.

Un bon équipement fait tout dans le patch 11.3 de League of Legends

Oui, avec cela, nous aurions fini à d’autres moments, mais la vérité est que les objets restent. Oui, les objets. Beaucoup ont de petits changements, et nous avons dû les regrouper en conséquence, car ils peuvent être la clé de la victoire … ou de la défaite.

L’empire des sorciers

Fléau de la liche: sa puissance est désormais de 70.

Précision sans faille: la puissance de la capacité a été modifiée à 115 et la portée est tombée à 700.

Barrière feuillue: confère 0,5 résistance maximale, jusqu’à un maximum de 15, par créature tuée, ce qui réduit le coût à 115 PO.

Voile de la fée de la mort: augmente sa puissance à 80 et son coût à 700.

Bracelet de chercheur: son coût passe à 265 pièces d’or, ce qui nécessite un total de 1000 pièces d’or.

Sablier de Zhonya: coûte désormais 2600.

L’empire du … magicien qui a de la magie à l’intérieur?

Bâton des eaux qui coulent: sa puissance passe à 50.

Putrificateur technochimique: la vitesse de la compétence est passée à 20. Le blindage ou la guérison causent 60% de blessures graves à l’ennemi pendant 3 secondes.

L’emporium des hôtes

Merasilver Dawn: les dégâts d’attaque sont désormais de 40 et la santé de 300.

Ironpoint Whip: Aucun dégât supplémentaire contre les monstres et les sbires à faible santé.

L’emporium de «là où je pose mon œil …»

Spectral Dancer: Pour ce faire maintenant, nous aurons besoin de la ferveur, de deux longues épées et de 850 pièces d’or. Il donnera 20 dégâts d’attaque, 25% de vitesse d’attaque, seulement 4 cumuls par vitesse d’attaque supplémentaire et 30% de cela.

Bouclier immortel: les dégâts d’attaque seront de 55 et la vitesse d’attaque de 20%.

Souvenirs de Lord Dominik: Donnera 35% de pénétration d’armure.

L’emporium de «De quoi vas-tu me faire tomber?»

Sangsue: les soins représentent désormais 25% des dégâts d’attaque plus 8% des PV manquants.

Patelle malveillante: l’omnisuction est de 5% et la santé est de 250.

Créateur de faille: 8% d’omnisuction, 300 points de vie et 8% de puissance passive plus 2% d’omnisuction.

Eclipse: bouclier 180/90 et omnisuction 8%.

Hydre vorace: Omnisuction 10%.

Jauge de Sterak: 100 bouclier, durée de 4 secondes.

L’emporium de «J’arrête ça avec ma poitrine, fou»

Force de la nature: la vitesse de déplacement supplémentaire lors de l’absorption sera de 8, jusqu’à un maximum de 40.

Cuirasse des morts: 400 points de vie.

Heart of Ice: Cela coûtera 2500 pièces d’or et 70 armures.

Et avec cela, nous terminons les modifications apportées au patch 11.3 de League of Legends. Sans aucun doute, il faut donner et donner, même si la question reste en suspens: combien de temps faudra-t-il pour ramener Samira et Aphelios sur le devant de la scène? Qu’arrivera-t-il à Viego?