En quoi consiste vraiment la phase quatre de Marvel selon le patron du MCU, Kevin Feige

Quand Marvel Studios a apporté Homme de fer dans les cinémas en 2008, personne n’avait la moindre idée que nous assistions à la naissance de quelque chose de semblable qui n’a jamais été vu à une telle échelle que ce que le MCU est devenu au cours des treize dernières années. Avec plusieurs plates-formes et maintenant plusieurs univers à gérer, la quatrième phase de l’univers cinématographique de Marvel se présente comme une bête complètement différente de La saga de la guerre de l’infini qui a dominé les trois premières phases. Alors que chacune des phases de Marvel est venue avec ses propres histoires à raconter, menant toutes à un point culminant de 20 films en préparation, il est maintenant évident que Kevin Feige fait exactement la même chose à nouveau, et le président de Marvel Studio, bien que pas exactement de la conviction que le MCU est vraiment divisé en segments, a discuté de ce qu’est, le cas échéant, la phase quatre.

« La définition des phases a souvent évolué avec la phase. Souvent, je laisse aux écrivains et aux journalistes le soin de décider. C’est aux historiens du cinéma de nous dire en quoi consistaient les phases. À vrai dire, la phase quatre consistait toujours à continuer de nouvelles manières et de nouvelles débuts. Même avec des films qui semblent conclure des intrigues, il y a de nouveaux débuts en eux. C’est ce qui nous a le plus excité à propos de l’opportunité de faire des émissions pour Disney +, à propos de nous tous à Marvel Studios choisissant de continuer après Endgame et après Far From À la maison, et en laissant The Infinity Saga derrière nous pour un nouveau départ. C’est, je pense, ce que les gens considéreront que la phase quatre, j’espère, comme ayant accompli. «

Le concept d’un nouveau départ et de la redéfinition de ce que l’on sait de certains personnages a été plus qu’apparent dans les premières émissions de télévision sur Disney+ et dans Veuve noire, avec les nouvelles introductions de personnages de Shang-Chi, les Eternals, She-Hulk et plus à venir. Nous avons vu Wanda Maximoff devenir Scarlet Witch, Loki se découvrir et de quoi il est capable, Sam Wilson se retrouver et prendre le relais de Captain America, et a eu une bonne introduction à Natasha Romanoff dans Veuve noire. Avec une forte suggestion de développement des super-équipes de Les Jeunes Vengeurs et Les foudres, l’ouverture du multivers et plus encore, c’est presque comme si nous étions revenus au début d’une histoire qui se développera au cours de la prochaine décennie.

Bien que nous ayons également vu la confirmation que Dead Pool et Les quatre fantastiques feront leur chemin dans l’Univers au cours des prochaines années, apportant le contingent Fox, alors que nous attendons toujours une annonce officielle sur comment et quand le X Men feront leur MCU début. Si tout cela fait partie des « nouveaux commencements » qui Kevin Feige a taquiné, alors on ne sait pas où ni quand cet arc d’histoire particulier trouvera son événement « Endgame ».

L’ardoise pour les deux prochaines années est à peu près fixée maintenant, avec la pandémie principalement derrière nous en ce qui concerne les sorties au cinéma, et avec Veuve noire maintenant dans les salles, la phase quatre du MCU est enfin pleinement en cours. Avec le nouveau contenu Marvel dans un délai d’un mois au cours de la prochaine année, il y a beaucoup de nouvelles histoires à raconter et de nouveaux personnages à rencontrer. Avec Veuve noire battant des records post-pandémiques au box-office et Loki faisant de même sur Disney +, Marvel n’a jamais été dans une meilleure position qu’aujourd’hui pour continuer à écrire l’histoire du cinéma et de la télévision pour les décennies à venir. Cette nouvelle est née chez Rotten Tomatoes.