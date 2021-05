En plus de Regé – Jean Page, Bridgerton perd un autre membre

Il y a peu de séries d’époque qui parviennent à devenir à la mode sur Netflix et Bridgerton c’était l’un de ceux-là. Au-delà de l’histoire d’amour entre Daphné (Phoebe Dynevor) et Simón (Regé – Jean Page), le décor du vieux Londres, la caractérisation des personnages et le fait d’abolir si explicitement le racisme sont quelques-uns des points qui ont fait de cette fiction un succès.

Bien qu’il s’agisse d’une adaptation des romans de Julia Quinn, Bridgerton il a trouvé son propre cachet d’identité lorsqu’il a été capturé sur le petit écran. À tel point que, pour ne pas perdre le boom initial de la première saison, Netflix n’a pas tardé à confirmer la deuxième saison, qui a récemment commencé le tournage.

Les Bridgertons sont de retour sur le plateau. Photo: (IMDB)



En fait, après l’enthousiasme des fans pour le renouvellement de la série, le géant du streaming a également assuré qu’avec Shonda Rhimes, ils produiraient également les troisième et quatrième tranches. C’est, pour le moment, les aventures des frères Bridgerton Ils continueront pendant longtemps et, de plus, si nous continuons avec le nombre de livres écrits par Quinn, cela devrait être huit saisons.

Cependant, il y a quelqu’un qui manquera dans les prochaines éditions et les adeptes de ce drame le savent bien. Il s’agit de Regé – Jean Page, qui il y a quelques mois a fait ses adieux à son personnage de Simon puisque cette saison ne sera pas centrée sur lui, mais sur son « beau-frère fictif », Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey).

Anthony Bridgerton sera le nouveau protagoniste. Photo: (IMDB)



Mais, au cas où il en manquerait plus, il y a maintenant un autre membre de l’équipe qui a décidé de dire au revoir à la production. Bien qu’il soit présent pour la deuxième saison, Chris Van Dusen a confirmé, à travers ses réseaux sociaux, que pour la troisième et la quatrième édition, il ne sera plus le showruner de la série.

« Avec Bridgerton, je me suis mis à faire le spectacle d’époque que j’ai toujours voulu voir. Il n’aurait jamais pu prévoir à quel point le reste du monde voulait le voir aussi. Je suis fier de cette distribution extraordinaire et de cette équipe incroyable», Commença-t-il à dire. Et puis il a ajouté: «Bien que ce fut un voyage incroyable, je pense à de nouvelles histoires à raconter. À cette fin, je continuerai en tant que showrunner dans la saison deux et j’ai hâte de voir Jess Brownell continuer la magie dans les saisons à venir.».

Avant son adieu public à la bande, certains des acteurs, comme Luke Newton, qui donne vie à Colin Bridgerton, a exprimé son amour pour Van Dusen sachant que, pour la quatrième édition, où il sera le protagoniste, il ne sera pas cadeau. De plus, Phoebe Dynevor (Daphné) lui a également dit à quel point elle l’aime et espère le revoir.