En plus de L’Orphelin : d’autres films d’Isabelle Fuhrman à voir

Cinéma

L’actrice qui est devenue célèbre avec L’orphelin Il a répété son rôle dans l’une des avant-premières de la semaine : la préquelle « L’orpheline : l’origine ».

©IMDBL’orphelin : L’origine.

En 2009, il est apparu dans Hollywood l’une des filles les plus sombres de mémoire récente. On parle de Isabelle Fuhrmanqui à l’âge de 12 ans a dû prendre en charge l’intéressant film d’horreur réalisé par l’Espagnol Jaume Collet Serra, L’orphelin. Là, elle a été choisie pour jouer Esther, une fille adulte qui, en raison d’un problème congénital, semble être plus petite qu’elle et décide de tromper les familles pour qu’elles l’adoptent, avec des résultats fatals.

Cette semaine, la suite de L’orphelin, « L’orphelin: l’origine ». Bien qu’il semble que ce soit la seule chose qu’il ait faite dans sa carrière, Isabelle Fuhrman a d’autres rôles qui font partie de son curriculum vitae, comme des apparitions sur Le spectacle de ce soir avec Jay Leno ou votre personnage Tessa Johnson dans maîtres du sexe, où il était neuf épisodes. Et dans le monde du cinéma ? Nous avons trois films que vous pouvez voir dans lesquels cette actrice de 25 ans apparaît aujourd’hui.

+3 films avec Isabell Fuhrman

3 – Les jeux de la faim

Dans la célèbre trilogie de Les jeux de la faim qui a joué Jennifer Lawrencequ’il a catapulté à la célébrité avec X Menon a pu en voir un Isabelle Fuhrman un peu plus grand que dans L’orphelin. L’interprète était dans le premier long métrage et il devait incarner un autre personnage macabre : Trois Hqui semblait être celle qui était capable de participer au tournoi et chargée de représenter le district 2. Comme nous le savons, son résultat n’a pas été le meilleur.

2 – Le novice

Dans ce film réalisé par Lauren Hadaway, Isabelle Fuhrman joué un rôle encore plus important que dans Les jeux de la faim. Il est sorti en 2021 et nous montrait une jeune fille entrant à l’université et dans sa première année faisant de son mieux pour rejoindre l’équipe d’aviron. Son obsession et son désir d’être la meilleure l’entraîneront dans un voyage physique et psychologique qui l’exigera au maximum, afin de faire partie du meilleur bateau.

1 – Escape Room : Tournoi des champions

Dans la suite de Salle d’évasion, Isabelle Fuhrman joué claire. Comme nous l’avons vu dans le premier film, tout tourne autour d’une série de défis de pensée latérale populaires souvent vus dans les salles d’évasion. Le problème ici est que les conséquences sont fatales pour les perdants. Dans ce cas, nous verrons six personnes enfermées dans une pièce qui découvriront les choses qu’elles ont en commun ; parmi eux, ayant participé aux éditions précédentes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂