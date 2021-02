En photos: le prototype Starship SN9 de SpaceX s’envole de 10 km et s’écrase au Texas

SpaceX a lancé son prototype Starship SN9 sur un vol d’essai de 10 kilomètres (6,2 miles) qui s’est terminé par un boom le 2 février 2021. Voir les photos du test épique dans cette galerie.

Ci-dessus: Le prototype Starship SN9 de SpaceX de 50 mètres de haut se dresse sur le site de la société au sud du Texas le 21 janvier 2021.

Histoire complète: Le Starship SN9 de SpaceX se lance à 10 km, s’écrase lors de l’atterrissage

