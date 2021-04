En photos: le premier vol de la navette spatiale de la NASA, STS-1 sur Columbia

NASA

La navette spatiale Columbia, le premier orbiteur de la NASA, est éclairée dans cette scène nocturne de la rampe de lancement 39A du Kennedy Space Center à Cap Canaveral, en Floride, pendant les préparatifs du premier vol (STS-1) du nouveau système de vaisseau spatial réutilisable de la NASA. . Cette photo a été prise en mars 1981 avant le lancement de Columbia le 12 avril 1981.

Envolée dans l’histoire

NASA

Une caméra à distance de la rampe de lancement 39A du Kennedy Space Center a capturé cette scène alors que le premier vol de la navette spatiale Columbia commence le 12 avril 1981. Les astronautes John W. Young, commandant de la STS-1, et Robert L. Crippen, pilote, étaient à bord. Columbia alors qu’il entame une mission orbitale de 54 heures.

Les propulseurs de fusée solide de la mission STS-1 largués

NASA

Le 12 avril 1981, les astronautes John Young et Bob Crippen se sont lancés dans l’espace à bord de la navette spatiale Columbia pour la mission STS-1 – la première mission de la NASA à bord d’un vaisseau spatial réutilisable. STS-1 était la première mission habitée de la NASA depuis le projet de test Apollo-Soyouz en 1975. Sur cette image, les deux propulseurs de fusée solide sont allumés après avoir été largués.

Qui pilotera les navettes en premier?

NASA

Le 22 mars 1978, la NASA a tenu une conférence de presse pour annoncer les premiers équipages de la navette spatiale. Les huit hommes présentés ici ont été choisis pour effectuer les quatre premières missions de navette (STS-1 à STS-4) en équipes de deux. Ce sont: de droite à gauche, les astronautes John W. Young, Robert L. Crippen, Joe H. Engle, Richard H. Truly, Fred W. Haise Jr., Jack R. Lousma, Vance D. Brand et C. Gordon Fullerton. Young et Crippen sont respectivement commandant et pilote de la première mission OFT. Les autres équipages sont composés d’Engle, commandant et de Truly, pilote; Haise, commandant, et Lousma, pilote; Brand, commandant et Fullerton, pilote.

Rencontrez Columbia

NASA

La navette spatiale Columbia à bord de la NASA 905, un 747 porte-avions, n’est qu’à quelques secondes de l’atterrissage sur l’installation d’atterrissage de la navette du Kennedy Space Center, mettant fin à un vol en ferry de 2400 milles depuis la Californie le 24 mars 1979. Le T-38 L’avion de poursuite à gauche est piloté par Donald « Deke » Slayton, directeur du programme de test de combat orbital (OFT).

Young and Crippen: les premiers flyers de la navette de l’histoire

NASA

Ces deux astronautes étaient les principaux membres d’équipage du premier vol du programme du système de transport spatial (STS-1). Les astronautes John W. Young, à gauche, commandant, et Robert L. Crippen, pilote, piloteront l’orbiteur de la navette spatiale 102 Columbia pour le premier test en vol orbital.

Navette spatiale Sunrise

NASA

Une scène tôt le matin au complexe de lancement 39 du Kennedy Space Center, avec la navette spatiale Columbia en position sur la plate-forme 39A à droite en mars 1981. La navette a été lancée dans l’espace le 12 avril 1981.

STS-1: l’emblème d’une mission

NASA

Il s’agit de l’insigne officiel du premier test en vol orbital de la navette spatiale (STS-1). L’équipage du 102 Columbia sur STS-1 sera composé des astronautes John W. Young, commandant, et Robert L. Crippen, pilote. L’œuvre d’art a été réalisée par l’artiste Robert McCall.

Décollage!

NASA

La navette spatiale Columbia entame une nouvelle ère de transport spatial lorsqu’elle décolle du centre spatial Kennedy de la NASA à Cap Canaveral, en Floride, le 12 avril 1981. L’orbiteur réutilisable, ses deux réservoirs de carburant et ses deux propulseurs de fusée solide (SRB) vient de dégagé la tour de lancement.

Boosters séparés

NASA

Les deux propulseurs de fusée solide se séparent du réservoir externe de la navette spatiale de la NASA Columbia après son lancement le 12 avril 1981 depuis le Kennedy Space Center en Floride. La mission STS-1 de Columbia était la première mission habitée de la NASA depuis le projet d’essai Apollo-Soyouz en 1975.

Pilote spatial de Columbia

NASA

L’astronaute Robert L.Crippen, pilote de STS-1 profite de l’apesanteur pour faire de rares acrobaties sur le pont intermédiaire de la navette spatiale Columbia en orbite terrestre lors de la mission de deux jours entre le 12 avril et le 14 avril 1981.