En peau dans la saison 5: Kratos "Dieu de la guerre" mélanges "Fortnite" sur

La nouvelle saison 5 « Fortnite » avec le titre « Nullpunkt » rassemble les meilleurs chasseurs de différents mondes. The Mandalorian de « Star Wars » n’est que le premier invité de premier plan, maintenant c’est clair: Kratos, le Spartiate grincheux de la série « God of War », apparaîtra comme une peau dans la Battle Royale.

Dans la séquence d’ouverture de la saison 5, l’agent Jones appelle les chasseurs de toutes les réalités dans le monde « Fortnite », les joueurs peuvent bien sûr les déverrouiller sous forme de skins. Après le Mandalorian de l’univers « Star Wars », une autre légende suit: Taquin et images qui ont fui révèlent que Kratos, l’homme de « God of War », est en marche en tant que skin exclusif pour les joueurs de « Fortnite » sur PlayStation. Le guerrier brandissant une hache et des lames apparaîtra probablement également dans la bataille royale avec un fusil d’assaut et un revolver – un spectacle inhabituel.

« Le type suivant a détruit plusieurs dieux! »

Une fuite initialement permis le premier regard sur la peau de Kratos: un look de bande dessinée avec une barbe de style « Fortnite », correspondant au célèbre « God of War » de 2018 (photo ci-dessus). Peu de temps après a publié la chaîne PlayStation sur Twitter un teaser avec un message audio de l’agent Jones: « Le prochain gars à venir a littéralement détruit plusieurs dieux! A mains nues! Dans une colère incontrôlée! » Il n’y a pas non plus de confirmation officielle que Kratos est vraiment là, mais ce n’est plus nécessaire. Quand exactement le crossover « God of War » sortira est encore inconnu.

Exclusivité Sony: Kratos n’est disponible que sur PS4 et PS5

Comme on le sait, « God of War » n’est disponible que pour PlayStation, Xbox, Nintendo, Android et les joueurs PC ne devraient pas avoir de grands espoirs de pouvoir débloquer Kratos. En raison du système de progression croisée de « Fortnite », il devrait cependant être possible de le jouer sur d’autres plateformes après activation sur PS4 ou PS5. D’autres skins exclusifs à PlayStation peuvent être utilisés n’importe où s’ils ont été déverrouillés sur la console Sony.