En l’absence d’option d’édition, Twitter travaille sur une fonction permettant d’annuler l’envoi de tweets

L’une des fonctions les plus demandées par les utilisateurs de Twitter est celle de modifier les tweets. En règle générale, si un utilisateur publie un message et qu’une faute d’orthographe ou une faute d’orthographe est détectée, la seule option qui reste pour remédier à l’erreur est de supprimer la publication et de la réécrire. Une autre option est que vous publiez quelque chose et que vous avez oublié de joindre une photo, par exemple.

Quoi qu’il en soit, les tweets, pour l’instant, ne peuvent pas être modifiés, mais il semble que Twitter fonctionne sur une fonction pour donner une certaine marge de manœuvre aux utilisateurs: annuler l’expédition. Voici comment Jane Manchun Wong l’a montré, un leaker bien connu sur les réseaux sociaux dont l’historique de prédiction parle de lui-même.

Twitter boit d’une fonction Gmail bien connue

Twitter travaille sur le minuteur « Annuler l’envoi » pour les tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0 – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 5 mars 2021

Comme on peut le voir dans la publication de wongmjane, comme on l’appelle sur Twitter, cette nouvelle fonction permettra aux utilisateurs annuler l’envoi de tweets. Cette fonction ne nous est pas étrangère, puisque Gmail dispose d’une option similaire qui vous permet d’annuler l’envoi d’un e-mail pendant un certain temps. Sur Twitter, il semble que cela fonctionnera de la même manière.

Dans le GIF sur ces lignes, nous pouvons voir comment, lors de l’envoi du tweet, un bouton apparaît avec le texte «Annuler» («Annuler» en anglais). Une minuterie de quelques secondes est également activée, qui est le temps dont dispose l’utilisateur pour décider si le tweet est envoyé ou non. Ce qui n’est pas clair, c’est si le tweet est publié dans le flux puis supprimé ou s’il n’apparaît pas dans le flux jusqu’à ce que le minuteur expire.

😮 Voici une liste des fonctionnalités que Twitter peut envisager pour son service payant / d’abonnement Pour quoi seriez-vous prêt à payer? pic.twitter.com/w8vYumrpx3 – 🟣 Matt Navarra (@MattNavarra) 31 juillet 2020

Ce n’est pas la première fois que l’on parle de cette fonction. Au milieu de l’année dernière, Matt Navarra, consultant en médias sociaux, posté quelques images à partir d’une enquête sur Twitter dans laquelle la plateforme a demandé aux utilisateurs quelles fonctions ils seraient prêts à payer, et l’un d’entre eux était d’annuler l’envoi de messages. Cependant, ces enquêtes ne reflètent pas nécessairement les intentions futures de Twitter qui, d’ailleurs, explore déjà de nouvelles voies de monétisation.

Dans tous les cas, ce que wongmjane a publié est une fuite et en tant que tel il peut ou non atteindre les utilisateurs. Une question d’attente. Pour ce qui est de l’édition de tweets, Jack Dorsey, PDG de Twitter, a été très clair à ce sujet l’année dernière: « Nous ne le ferons probablement jamais. »

Via | Jane Manchun Wong