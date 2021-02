En dollars, oui, mais aussi en Bitcoin: à Miami, ils étudient le paiement des salaires et l’autorisation de payer des impôts avec la crypto-monnaie

Bitcoin connaît une explosion, ce que nous pouvons voir dans son incroyable croissance ces dernières semaines. Tesla, sans aller plus loin, a acheté 1,5 milliard de dollars en Bitcoin et va commencer à l’accepter comme moyen de paiement, mais le maire de Miami, Francis Suárez, veut aller plus loin: faire du Bitcoin quelque chose du quotidien . Comment? Payer une partie du salaire dans cette crypto-monnaie et même permettre de payer des impôts.

C’est ce que Suárez lui-même a fait connaître dans une déclaration selon laquelle on peut voir sur son profil Twitter. Il s’agit d’un projet de résolution, il n’est donc pas encore en vigueur, mais il est une mesure qui est dans le four. Et cela va à plus, puisque dans la même résolution le maire propose que la ville investisse une partie du trésor dans la crypto-monnaie.

Une partie en dollars, une partie en Bitcoin (ou tout en Bitcoin)

Selon Suárez lui-même, l’idée est de permettre à un travailleur de recevoir une partie de leur salaire en dollars et en Bitcoin ou, à défaut, tout en dollars ou tout en Bitcoin. Il en va de même pour les impôts (fonciers, locaux …), qui pourraient être payés en partie ou en totalité avec la célèbre crypto-monnaie. Au-delà de la frappe de la proposition, c’est quelque chose qui implique un certain risque, car ce qui caractérise Bitcoin est sa volatilité, au point que changer une simple biographie Twitter peut déclencher sa valeur.

C’est précisément pourquoi il est frappant que Suárez ait proposé d’investir «un montant limité de fonds gouvernementaux» dans Bitcoin. Selon Bloomberg, l’État de Floride a des limites assez sévères concernant la façon dont les fonds excédentaires peuvent être investis, qui sont généralement limitées à produits financiers à faible volatilité et à faible risque.

Cependant, le maire assure que la ville « s’est engagée à promouvoir l’émergence du Bitcoin alors qu’il continue de gagner une large acceptation » et prévoit de présenter la résolution aujourd’hui, jeudi 12 février. Bien sûr, il devra être approuvé.

Il estime également que Bitcoin est «un actif de réserve de plus en plus populaire et stable pour les particuliers et les entreprises». Ken Russell, vice-président de la commission municipale, ne s’est pas opposé à la mesureMais il pense que tous les utilisateurs devraient savoir « dans quoi ils s’engagent ».

Ce n’est pas la première ville à démarrer un projet comme celui-ci, puisque quelque chose de similaire a été mis sur la table dans l’Ohio en 2018. L’idée était que les entreprises puissent payer leurs impôts en Bitcoin, mais cela ne s’est pas concrétisé. Fin 2019, la plateforme a été suspendue avec d’assez mauvais résultats: seules dix entreprises (sur plus de 900000 dans l’Ohio) ont payé leurs impôts en Bitcoin.