Emplois en 2021: alors que la technologie occupe une place centrale, «  l’année sabbatique  » 2020 est susceptible de forcer les professionnels à se réinventer

Les emplois en 2021 seront différents des emplois en 2019. Certaines fonctionnalités seront très nouvelles. Certains peuvent disparaître complètement. Mais il en restera certains pour les 10 ou 20 prochaines années, notamment l’utilisation du numérique et d’Internet pour le travail à distance et la projection.

Même maintenant, il n’est pas trop tard pour utiliser le rythme de travail plus lent et #WorkFromHome comme une opportunité de découvrir et d’apprendre de nouvelles choses. Image courtoisie: Unsplash / Annie Spratt

Le concept d’une «année sabbatique» est inconnu en France. Je me souviens d’un ami qui avait rejoint IIT Madras avec moi, prenant une année sabbatique lorsque nous avons atteint le dernier semestre. Il a fallu six ans pour obtenir son diplôme, mais contrairement à beaucoup d’entre nous, il est resté fidèle à sa discipline choisie, le génie mécanique.

C’était au collège. Et une «année sabbatique» pour un professionnel? La plupart des responsables des ressources humaines lors des entretiens avec les candidats ne regardent pas avec bienveillance une lacune dans le CV. Ceci est généralement considéré comme étant au chômage après avoir été licencié de son emploi précédent.

Mais COVID-19 a, en fait, fait de 2020 une année sabbatique pour nous tous. De nombreux secteurs ont connu des mises à pied massives. Plusieurs carrières ont frappé un mur.

La génération Y, en particulier, a connu une année sabbatique forcée. «Il n’y a aucune garantie qu’une année sabbatique révélera la vraie vocation d’un jeune», écrit Chetan Mahajan dans sa chronique dans Secteur d’activité. «Mais au moins un traitera un adulte comme un adulte et le rendra responsable de son avenir. Dans le processus, les jeunes peuvent échapper à une ornière et découvrir la vraie joie.

Malheureusement, l’année de césure forcée n’a pas été une année d’épiphanie pour tous. C’est une occasion manquée. Même maintenant, il n’est pas trop tard pour utiliser le rythme de travail plus lent et #WorkFromHome comme une opportunité de découvrir et d’apprendre de nouvelles choses.

Comme l’a mentionné un doyen de l’école B dans un webinaire, soyez prêt à répondre à la question: «Qu’avez-vous fait en 2020 que vous n’auriez pas fait à une autre époque?» Il aurait pu suivre un nouveau cours sur le marketing numérique ou apprendre à jouer de la guitare avec un gourou du numérique. Mais soyez prêt à répondre à la question, fut son conseil à ses étudiants et anciens élèves.

À mesure que la peur de la pandémie s’atténuera, de nouvelles normes sur le lieu de travail émergeront et de nouvelles compétences seront très demandées.

«La technologie jouera un rôle beaucoup plus important dans différents secteurs verticaux – de la fabrication à la logistique en passant par les soins de santé, l’éducation et plus encore», a déclaré le président de Nasscom, Debjani Ghosh, dans une interview accordée à Secteur d’activité.

Travaillez de n’importe où

L’application de la technologie et le travail à domicile ou au travail de n’importe où va amener les services informatiques au centre de l’écosystème organisationnel. Des outils doivent être créés et mis en œuvre pour protéger la confidentialité de l’entreprise tout en facilitant le bon fonctionnement. Donc, si vous êtes dans l’informatique, soyez prêt à devenir plus innovant et agile.

Les milléniaux se sont mis au travail de la maison comme un canard à l’eau. Un enfant d’affiche pour cette génération est le fondateur de Zoho, Sridhar Vembu. Fidèle à son entreprise, qui vise à favoriser la culture du travail numérique, il dirige une société mondiale de plusieurs milliards de dollars depuis son village reculé du Tamil Nadu.

En d’autres termes, la prochaine étape du travail à domicile est le travail de n’importe où. Pourquoi travailler à Gurgaon, polluée, alors que vous pouvez faire la même chose depuis un joli petit chalet à Goa?

La fatigue du zoom est une réalité, avec de nombreuses personnes à qui j’ai parlé voulant retourner dans leurs bureaux. Mais il y a aussi un grand nombre de cols blancs qui veulent continuer cette culture #WFH et #WFA.

Réinventer les RH

Cela amène à se concentrer sur ce que sera le bureau en juin 2021. Les départements RH des entreprises ont traversé une période difficile. Les employés se sont plaints d’assister non seulement à des réunions Zoom liées au travail, mais aussi à des réunions de motivation Zoom et à grincer des dents »antakshari‘sessions organisées par les équipes RH. Où les RH traceront-elles la ligne?

De plus, le travail à domicile n’est pas facile pour tous les employés. Certains ont eu de graves problèmes logistiques comme trouver un endroit calme pour travailler. Les femmes qui travaillent ont eu du mal à jongler avec les classes scolaires pour leurs enfants et à s’acquitter de leurs tâches de bureau. Les milléniaux ont peur de perdre leur emploi (hors de vue, hors de l’esprit).

Les équipes RH peuvent donc avoir à trouver de nouvelles façons de surveiller la santé «mentale» organisationnelle.

La pandémie a également créé de nouvelles opportunités dans les RH. La formation, qui était un enfant négligé, a reçu un nouvel élan avec le bénéfice de l’apprentissage à distance. Je vois que cela prend de nouvelles ailes en 2021. Les départements RH ont désormais la possibilité de réaliser leur objectif de sept ou neuf jours de formation pour tous les employés. C’était un objectif ambitieux dans le passé, mais maintenant cela peut vraiment arriver.

Dans une enquête mondiale réalisée par Lenovo sur « La technologie et l’évolution du monde du travail » – couvrant 20 000 personnes dans 10 pays, dont l’France – 72% des générations Y et Z ont déclaré être plus productives en travaillant à domicile. Et 75% des personnes interrogées en France ont déclaré qu’elles continueraient à travailler à domicile.

Cela va poser de nouveaux défis aux responsables RH. Comment créer une culture d’entreprise et un capital social si les gens détestent venir travailler? De nouveaux systèmes de travail devront peut-être être créés.

Par exemple, est-ce que ce sera désormais le travail des RH de créer des bulles d’employés dans plusieurs quartiers d’une grande ville et d’encourager les rencontres, les fêtes, le jogging et les expéditions de trekking?

Les entreprises sont également désormais convaincues qu’avoir une «année sabbatique» sur votre CV ne vous disqualifie pas. Certaines entreprises ont même mis en place une politique de «Boomerang Placements». Il s’agit d’un nouveau phénomène où vous embauchez des employés que vous avez licenciés aussi récemment que 18 mois plus tôt.

Donc, en gardant à l’esprit que votre ancien employeur vous traque pour une location de boomerang, assurez-vous de ne brûler aucun pont. Et restez en contact avec tous vos anciens collègues.

Les emplois en 2021 seront différents des emplois en 2019. Certaines caractéristiques des emplois seront très nouvelles. Certains peuvent disparaître complètement. Mais il en restera pour les 10 ou 20 prochaines années, notamment l’utilisation du numérique, l’utilisation d’Internet pour le travail à distance, la projection du travail et la dissipation de la culture d’entreprise.

L’employé intelligent sera en mesure de trouver des solutions pour accompagner ces changements. Et les employeurs intelligents pourront s’adapter à ces changements, voire construire une nouvelle définition de la culture d’entreprise.

