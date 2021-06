Emplacement des canards en caoutchouc dans la saison 7 de Fortnite

Nous vous montrons les trois emplacements dont nous avons besoin pour placer les canards en caoutchouc dans Fortnite et terminer ce défi de la saison 7.

L’une des missions ou défis hebdomadaires de la saison 7 de Fortnite, intitulée Invasion, nous demande de placer trois canards en caoutchouc. Nous n’avons pas à chercher ces canards en caoutchouc dans Fortnite, si nous ne les plaçons pas en trois points différents sur la carte.

Ces trois endroits sont Ciudad Comercio, Parque Placentero et Ciudad Believer. Pour ceux qui ne le savent pas, Believer City est ce qu’était Burning Sands avant. Si on passe par là, et avec le thème de cette saison 7 du chapitre 2 de Fortnite, il semblerait que les habitants de cette ville croient beaucoup aux extraterrestres.

Fortnite Saison 7

Cette saison 7 du jeu vidéo Epic Games et son chapitre 2 démarre fort. Aujourd’hui, deux bandes-annonces ont été diffusées dans lesquelles nous avons pu voir une partie du contenu qu’il nous propose. Une fois la mise à jour requise pour jouer, la nouvelle saison s’appelle « Invasion », et les extraterrestres et les ovnis seront bien présents.

Restez à l’écoute pendant le reste de la saison car semaine après semaine, nous vous apporterons des guides sur les missions et les défis, les fuites et les nouvelles importantes sur Fortnite. Vous trouverez ci-dessous certaines des missions disponibles au cours de cette première semaine et que vous pouvez accomplir pour acquérir plus d’expérience. Bien que maintenant dans la passe de combat, ils aient fait une chose différente.

Monter en niveau nous donne maintenant des étoiles. Avec ces étoiles, nous pouvons choisir plus ou moins le contenu que nous voulons débloquer. nous avons également un personnage personnalisable qui sera comme Mara mais en extraterrestre. Alors choisissez bien ce que vous voulez mettre sur cette peau.