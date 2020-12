Emplacement de collection Silverhand dans Cyberpunk 2077

Les objets de collection ne peuvent pas être manqués dans tous les jeux, et Cyberpunk 2077 en a beaucoup grâce à Johnny Silverhand. Nous vous montrons son emplacement.

Cyberpunk 2077 est génial. Très grand. Si nous allons directement à l’histoire principale, nous aurons de nombreuses heures de plaisir si les bugs nous le permettent. Mais en plus de l’histoire principale, il y a des millions de choses secondaires à faire. Et si l’un d’eux veut avoir tous les trophées du jeu, alors vous êtes toujours intéressé à avoir tous les objets de collection Silverhand.

Dans la vidéo que vous avez dans cet article, gracieuseté de Powerpyx, vous trouverez les sept objets de collection Johnny Silverhand qui sont dans Cyberpunk 2077. Vous n’avez qu’à faire attention avec un seul. Numéro de collection six montré dans la vidéo. La bonne chose est que même s’il s’agit d’un objet de collection Silverhand, avoir les six autres objets sautera déjà le trophée et la réalisation.

D’autres guides Cyberpunk 2077 qui pourraient vous intéresser

Dans 45Secondes.fr, nous atteignons Cyberpunk 2077 dans toutes ses versions. Vous trouverez ci-dessous des liens vers les guides que nous publions. Petit à petit, il y en aura d’autres, donc s’il vous manque quelque chose dans le jeu CD Projekt Red, n’oubliez pas de nous rendre visite. Très bientôt, vous aurez également l’analyse. Il y a quelques jours notre beau Dani a passé le «jeu vidéo» et nous donnera son avis et ses expériences dans un jeu dont les bugs l’écrasent.

