Empêchez l’action de l’ego de gêner votre avenir

Et quand notre esprit veut une chose, mais que notre âme en demande une autre? Dans ce plan de dualité, nous travaillons toujours entre oui et non. Notre ego veut qu’une chose en obtienne une autre dans son rôle dans la société. Cependant, cette recherche de l’ego est une illusion qui couvre les vraies raisons de tout cela.

Cependant, lorsque nous voulons une position ou un rôle dans la société, cette volonté apporte un autre message derrière elle, elle apporte un message de ce qui nous manque vraiment. Parfois, le manque de reconnaissance et d’attention nous amènera à désirer une profession qui est à l’opposé de ce que notre âme ou notre but divin nous demande. Cela crée un énorme conflit et tout ce que vous accomplissez dans votre vie s’accompagne d’insatisfaction et d’un profond sentiment de malheur.

Notre ego est excellent pour peindre des tableaux, c’est un peintre né, mais sans essence dans ce qu’il peint, il devient un bras incontrôlé avec un pinceau puissant. Ce sentiment de malheur vient du manque de quelque chose, il semble qu’autant que quelque chose manque encore, l’ego ne comprend pas cela, de plus, il ne peut pas comprendre, cette tâche est pour votre âme, votre être et votre expression.

Ce point d’insatisfaction et de malheur vient du reflet d’un manque, d’un manque profond de quelque chose que vous n’avez pas reçu dans votre vie, peut-être de l’amour d’un père, de l’affection d’une mère ou, qui sait, d’une capacité de percevez votre valeur à partir de ce que vous faites.

Cette capacité provient exactement d’une bonne base et, en général, cette base est assez imparfaite, de nombreux engrenages manquent pour que cette machine fonctionne efficacement. Si vous avez grandi dans un environnement hostile et perfectionniste, il est naturel pour vous de grandir sans cette capacité à réaliser sa valeur, après tout, le perfectionnisme est un objectif si lointain et impossible à atteindre … Mais vous savez, en fait, vous êtes déjà parfait tel qu’il est, son essence est parfaite et toute idée contraire à cela est une illusion créée par l’esprit. Ce plan de dualité est aussi celui de l’illusion, c’est une loi de l’univers qui régit notre plan.

Dans mes consultations en tant que thérapeute Thetahealer, je me rends bien compte que parfois les gens ne veulent pas suivre ce qu’ils aiment ou ce que l’âme dit est le chemin, car ils sentent qu’ils ne seront pas valorisés par la société ou aimés par la famille, soutenus et ainsi de suite … Mais ce n’est qu’une croyance, il est tout à fait possible pour vous d’être comblé par votre âme, par votre essence et d’être aimé, soutenu, valorisé et tout.

La question peut être: dans quelle mesure êtes-vous disposé à travailler et à permettre de changer cela? Rappelez-vous que la vie est un apprentissage et que vous pouvez rapidement retirer la pierre de vos chaussures ou passer toute votre vie avec la pierre et vous blesser, jusqu’à ce que la blessure devienne vous et que vous vous rendiez compte que vous avez passé toute votre vie à cause d’un mensonge.

Ça fait mal? Ça fait mal, mais ça marche!

