Emotion, rire et amour : Acapulco saison 2 est déjà sur Apple TV+ et est incontournable

PAS DE SPOILERS

La deuxième saison de Acapulco Il est maintenant disponible sur Apple TV+ et il est encore meilleur que le premier. Savoir pourquoi.

© AppleTV+Eugène Derbez

Le mélange des cultures est parfois difficile, mais Acapulco Il l’a fait depuis le début. Dans sa première édition, cette intersection entre le Mexique et les États-Unis était évidente, mais maintenant elle est beaucoup plus palpable. Avec une gestion parfaite de ce croisement, il a présenté aujourd’hui sa deuxième saison en proie à la sentimentalité, bien que comme si cela ne suffisait pas, il explore également l’adrénaline, les émotions, le rire et, bien sûr, l’amour.

De quoi s’agit-il? Pour cette saison Acapulco montre une nouvelle version de l’histoire. Maintenant, il fait un jeu entre le présent et le passé, amenant les téléspectateurs à connaître la vie de Máximo depuis le début. Et, elle dévoile aussi ses amours, ses meilleurs et ses pires moments durant son adolescence. Bien sûr, sans oublier son plus grand rêve.

A cette occasion en Acapulco Máximo, joué par Eugenio Derbez, raconte son histoire et la raison de son présent. Avec son histoire sans précédent et des détails intéressants sur sa vie sont connus. Quelque chose que, sans aucun doute, l’acteur a parfaitement réussi en ajoutant une touche dramatique, passionnée et captivante à sa voix off. De plus, il y a aussi le fait que ses souvenirs correspondent parfaitement à son retour sur scène.

C’est avec cela que, encore une fois, Eugenio Derbez éblouit par son travail et son excellent charisme lorsqu’il s’agit d’être devant les caméras. Pourtant, pour cette édition, ceux qui se démarquent le plus sont tous les interprètes du « passé ». Ce sont Camila Perez comme Julia, Enrique Arrizon comme Máximo, Fernando Carsa comme Memo, Jessica Collins comme Diane, Rafael Aranda comme Héctor et Vanessa Bauche comme Nora.

L’ensemble du casting fait un travail remarquable. Chacun avec sa perspective, ses problèmes et son essence marque le retour de Acapulco à AppleTV+. De plus, la vérité est que dans cette édition, des secrets, des vérités et bien d’autres choses sont révélées qui changent le cours de l’histoire. Mais, une autre chose à noter est que la fiction a un grand étalage de production à la fois dans le passé et dans le présent.

D’un autre côté, la réalité est que maintenant Acapulco montre un scénario meilleur et plus prometteur, plein de fluidité, de rires et d’un récit parfait que les acteurs ont réussi à accompagner d’une manière unique. C’est pourquoi, avec cela, on pourrait dire que la deuxième partie de cette fiction déjà disponible sur Apple TV + vaut la peine d’être appréciée.

