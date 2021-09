EmmysSoWhite : aucun acteur de couleur ne gagne aux Emmys 2021

La 73e Primetime Emmy Awards a été créée hier soir avec de grands gagnants parmi les émissions Ted Lasso, Mare of Easttown et The Crown.

Alors que certains fans pleuraient les pertes majeures d’Anya Taylor-Joy et de The Queen’s Gambit, d’autres ont remarqué une tendance écrasante que la remise des prix a suivie hier soir.

Pas une seule personne de couleur n’a remporté un Emmy Award pour son jeu d’acteur.

Bien qu’il y ait eu quelques catégories qui ont attiré les acteurs de couleur et comprenaient Billy Porter, MJ Rodriguez, le regretté Michael K. Williams, Kenan Thompson et Bowen Yang, aucun d’entre eux n’a remporté la statue d’or.

Au lieu de cela, les acteurs blancs ont remporté les 12 catégories d’acteurs principaux et secondaires au sein du comité de nomination.

La seule femme noire à remporter un prix était Michaela Coel, qui a été nominée pour quatre Emmy Awards, remportant finalement le prix de l’écriture exceptionnelle pour une série limitée ou d’anthologie pour son émission « I May Destroy You ».

C’est la troisième fois qu’un créatif noir remporte la catégorie et le première fois pour une femme noire. Dans son discours d’acceptation, elle a dédié son prix « à chaque survivant d’agression sexuelle ».

Une seule autre personne de couleur a remporté un prix – RuPaul, remportant le prix de la série de compétitions exceptionnelle avec « RuPaul’s Drag Race », devenant la personne de couleur la plus récompensée de l’histoire des Emmys avec 11 victoires.

« Merci à tous nos adorables enfants de notre émission du monde entier », a déclaré RuPaul lors de son discours d’acceptation. « Ils sont si aimables de raconter leurs histoires de courage et de savoir comment traverser cette vie difficile, encore plus difficile aujourd’hui. Ceci est pour vous. »

Mais les téléspectateurs n’étaient pas satisfaits des récompenses de RuPaul et Coel. Les gens se sont immédiatement tournés vers Twitter avec le hashtag #EmmysSoWhite, critiquant le manque de diversité en ce qui concerne les gagnants lors de la cérémonie de remise des prix.

Une grande partie de l’indignation est venue du fait que lorsque les nominations pour les Emmys ont été annoncées, de nombreuses personnes ont été ravies du fait que des personnes de couleur ont été nominées dans de nombreuses catégories.

Beaucoup de gens ont vu des promesses pour Billy Porter et MJ Rodriguez au milieu de leurs nominations pour l’émission FX, « Pose », dans les catégories pour l’acteur principal et l’actrice dans un drame.

Par conséquent, leur défaite a été un coup dur non seulement pour les candidats noirs, mais également pour les candidats LGTBQ. La victoire de Rodriguez aurait fait d’elle la première femme trans noire à remporter un Emmy, et Porter aurait été le deuxième homme noir à remporter deux fois la catégorie acteur principal.

Les Emmys essaient de paraître diversifiés, mais échouent lamentablement.

La déception survient après que les Emmys de l’année dernière ont mis en vedette quatre acteurs de catégories majeures de couleur avec Zendaya, Regina King, Yahya Abdul-Mateen II et Uzo Aduba remportant le trophée.

Passer de quatre lauréats l’an dernier à aucun cette année est un énorme pas en arrière pour la diversité des remises de prix.

Cela semble performatif pour les Emmys de nommer autant d’acteurs de couleur et d’y mettre autant de diversité pour finir par les snober tous pour des acteurs blancs.

Cela ne veut pas dire qu’aucun des acteurs blancs ne méritait de gagner – juste que tvoici des nominés noirs talentueux qui méritaient tout autant de gagner.

Il s’agit de l’histoire de l’Académie et de leur faux programme de diversité qui a été dénoncé dans le passé, tombant malheureusement toujours dans l’oreille d’un sourd.

Le manque de gagnants qui n’étaient pas blancs montre qu’il doit y avoir plus de remises de prix pour les personnes de couleur.

Soit cela, soit il doit y avoir plus de personnes de couleur dans les salles lors des délibérations non seulement sur les gagnants de ces prix, mais aussi sur les nominations.

On a juste l’impression qu’il n’y a aucun effort pour reconnaître et récompenser les acteurs de couleur talentueux à Hollywood qui travaillent dur pour créer un divertissement qui a du sens et de la valeur pour les communautés de couleur qui les regardent.

Il doit y avoir un changement, et il doit se produire maintenant.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.