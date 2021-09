Emmys 2021 : quelle est la valeur nette de la star de « Pose » MJ Rodriguez ?

MJ Rodriguez pourrait entrer dans l’histoire des Emmy Awards le 19 septembre 2021. Si le Pose La star remporte son prix nominé pour la meilleure actrice principale dans une série dramatique, elle sera la première actrice transgenre à gagner. De plus, Rodriguez serait la deuxième femme de couleur à remporter un trophée après la distinction de Viola Davis en 2015.

Même si Pose mettre l’acteur aux multiples talents sur la carte, elle ne fait que commencer. Cependant, combien gagne Rodriguez en 2021 ?

MJ Rodriguez a remporté sa nomination aux Emmys pour avoir joué Blanca dans ‘Pose’

En 2018, Ryan Murphy a fait ses débuts Pose sur FX. La série a suivi Blanca (Rodriguez), une femme transgenre qui a hébergé plusieurs jeunes LGBTQ. Tout au long de ses trois saisons, Rodriguez a dépeint un personnage vivant avec le VIH tout en poursuivant ses rêves en tant que styliste d’ongles et infirmière.

Lors de la première de Pose, le Église du samedi l’acteur est devenu sa vedette. Cependant, Rodriguez a déclaré dans une interview avec The Guardian qu’elle n’avait jamais vu sa carrière aller nulle part. Bien qu’elle ait obtenu une bourse au Berklee College of Music et joué le rôle d’Angel dans Broadway’s Louer, les concerts se sont taris après 2011. Pose, Rodriguez a estimé qu’elle devait soit arrêter complètement d’agir. Heureusement, la série révolutionnaire est devenue un succès instantané sur FX.

Valeur nette de MJ Rodriguez

Alors, à quel point Rodriguez est-il riche ? Eh bien, le Pose star aurait une valeur nette de 800 000 €. La plupart des revenus de l’actrice proviennent de ses rôles au cinéma et à la télévision. Avant Pose, elle a atterri des pièces sur Infirmière Jackie, Les carnets de Carrie, et La grande prise.

Après trois saisons, Pose a diffusé son dernier épisode en juin 2021. Depuis lors, Rodriguez a continué à travailler. Plus tôt cette année, elle a signé pour partager la vedette avec Maya Rudolph dans une prochaine série Apple TV. À travers le rôle, Rodriguez a déclaré qu’elle espérait la voir en dehors de « Miss Blanca ».

« Je veux d’abord être considérée comme un être humain », a-t-elle expliqué. « Ce qui vient après, c’est que je sois afro-américaine, latine, une femme trans. Je veux juste que les gens me voient comme une interprète, une actrice. Quand vous continuez à lire, « Elle est la première interprète trans à faire ça, la première femme trans à être nominée pour ça », je me demande comment les gens commencent à me percevoir. J’adorerais si ma trans-ness n’était pas toujours la principale cause de la raison pour laquelle je suis célébré. Quand les gens me regardent chanter sur scène, je ne veux pas qu’ils pensent à ma trans. Je veux qu’ils pensent ‘Qui est cette fille là-haut ? Elle le tourne !’ » Elle soupire. « C’est ce que je souhaite, mais je connais aussi le monde. »

Qui est le petit ami de MJ Rodgriguez ?

En plus de son hochement de tête historique aux Emmys, la vie amoureuse de Rodriguez semble se dérouler exceptionnellement bien. Les Braquage blanc chaud La star a un petit ami nommé Stephen, selon son compte Instagram. Bien qu’elle n’ait pas mentionné son nom de famille, le couple passe souvent son temps libre ensemble. Stephen était même aux côtés de Rodriguez lorsqu’elle a découvert la nomination.

« Ma mère et ma grand-mère [were] assis à la table à manger », a-t-elle déclaré à l’Associated Press. «Et au moment où mon nom a été annoncé, j’ai juste crié et j’ai craqué. Et ma mère m’a attrapé. Elle m’a en quelque sorte renversé. Je lui ai fait un câlin. Elle m’a un peu fait basculer. Et je me souviens juste d’être tombé dans les bras de mon petit ami et d’avoir pleuré.

La 73e édition des Primetime Emmy Awards sera diffusée dimanche à 20 h HE sur CBS avec Cedric The Entertainer comme hôte. De plus, la cérémonie sera diffusée sur Roku, Hulu avec Live TV, YouTube TV, AT&T TV, Sling TV, Fubo TV et le service de streaming de CBS Paramount.