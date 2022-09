Emmy Awards : les discours les plus controversés et les plus émouvants

Emmy Awards

Les 74e Emmy Awards ont eu lieu ce lundi. Comme à chaque cérémonie, certains en profitent pour laisser des messages à leurs followers

© GettyMichael Keaton, le premier gagnant.

À partir de 7 heures du matin au Mexique et en Colombie, et de 9 heures du matin en Argentine et au Chili, une nouvelle cérémonie a commencé pour la remise de les prix emmy. Il s’agissait de la 74e édition des récompenses les plus importantes de l’histoire de la télévision. Kenan Thompson s’est chargé de diriger l’événement qui a commencé par une série de petits numéros musicaux au rythme de séries classiques telles que copains, La loi et l’ordre, choses étranges Oui la tribu brady.

À peine 9 minutes après le début de la cérémonie, les premiers prix du meilleur acteur dans une catégorie de mini-série ont commencé à être décernés, où la première personne à célébrer était Michel Keaton pour drogué. « Je suis content de m’être moqué encore et encore », dit-il après avoir remercié son prix. Lorsqu’il en descend, c’est au tour de décerner le prix du meilleur acteur dans un second rôle dans une mini-série, avec une reconnaissance également très appréciée pour Murray Bartlett pour Le Lotus Blanc. Ce fut le point de départ de cette nouvelle cérémonie.

Julia Garnier

L’actrice qui a joué ruth langmore dans Ozark pour Netflix s’est retrouvé avec un nouveau prix grâce à la série qui pourrait être considérée comme l’héritière de Breaking Bad. clairement toi « a changé de vie », comme il l’a dit en montant sur scène. De plus, il était chargé de remercier Jason Batman pour « pari » en elle en lui donnant ce travail dans l’une des meilleures séries qui a été vue dans le N rouge.

Sheryl Lee Ralph

l’actrice de École primaire Abbott Elle monta complètement brisée par l’émotion et se consacra à chanter en signe de gratitude pour ce qu’elle avait reçu avec des couplets très puissants de la chanson de Diana Reeves, « Les espèces menacées »: « Je suis une espèce en voie de disparition. Mais je ne chante pas une chanson de victime. Je suis une femme, une artiste ». Puis, il a assuré : « Voici à quoi ressemble la foi. Voici à quoi ressemble le progrès. N’abandonnez jamais vous-même ».

Lizzo la reine

Lizzo a également été récompensée pour son émission de téléréalité et n’a pas pu fondre en larmes sans laisser de côté son essence. Elle a dit que depuis qu’elle était petite, elle rêvait de voir « quelqu’un comme moi dans les médias. Gros comme moi. Noir comme moi. Beau comme moi. » Une reine.

Geena Davis

Le Prix du Gouverneur de ceux-ci prix emmy c’était pour Geena Davis. Avant de monter sur scène, il a reçu une standing ovation de tout le théâtre pour sa contribution au genre dans les médias. « La télévision a un impact sur la façon dont les gens se voient »a déclaré l’actrice dans sa courte allocution, à un moment où l’émotion (surtout celle des présents) bat les mots.

