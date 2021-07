Emma Corrin montre aux fans leur premier classeur et parle de leur identité de genre

Emma Corrin a également révélé qu’ils utilisent des pronoms she/they.

Emma Corrin, qui incarne la princesse Diana dans La Couronne, a montré aux fans leur premier classeur dans un nouveau post Instagram personnel.

Plus tôt cette année, Emma Corrin s’est révélée publiquement queer. La jeune femme de 25 ans s’est rendue sur Instagram pour partager une photo d’elle-même en robe de mariée avec la légende : » ur fave queer bride « . Depuis lors, Emma a progressivement commencé à s’ouvrir davantage sur leur sexualité et leur identité de genre sur les réseaux sociaux et la star bien-aimée vient de partager des photos de leur tout premier classeur.

Emma, ​​qui a récemment terminé le tournage de mon policier avec Harry Styles, a également révélé que leurs pronoms sont elle/ils.

Emma Corrin montre aux fans leur premier classeur et s’ouvre sur leur identité de genre. Photo : dpa/Alamy Live News / @emmalouisecorrin via Instagram

Sur Instagram hier (6 juillet), Emma a donné aux fans un aperçu de leur parcours avec leur identité de genre en partageant une nouvelle photo d’eux-mêmes portant un classeur de fortune. Ils ont écrit: « Quelque temps avant d’acheter mon premier classeur, en jouant avec @sirdavidsimon, nous avons utilisé un emballage de boxe, merci d’avoir capturé cela avec moi, très intime, très nouveau, très cool. »

Emma a ensuite expliqué: « C’est tout un voyage, c’est bien. Beaucoup de rebondissements et de changements et ce n’est pas grave! Embrassez-le. » Quant aux classeurs qu’Emma utilise maintenant, ils ont ajouté: « aussi j’utilise @gc2b ». gc2b est une marque LGBTQ+ et trans qui fabrique des reliures et des vêtements conçus pour la communauté LGBTQ+.

Emma a également mis à jour ses pronoms sur Instagram pour elle/elles. Dans l’état actuel des choses, Emma n’a pas encore mis une étiquette publique sur leur identité de genre. Nous vous tiendrons au courant s’ils le font.

