Emma Corrin a déclaré qu’elle est auto-perçue non binaire

La quatrième saison de La Couronne Cela a été l’un des plus controversés publiés par Netflix et cela est dû à l’inclusion de Lady Diana dans son intrigue. Cependant, au-delà de l’opinion des Windsor, Emma Corrin, qui a joué la princesse du peuple a été catapultée à la renommée internationale non seulement à cause de sa ressemblance, mais aussi à cause de son niveau d’actrice.

Emma Corrin, qui n’avait pas un large répertoire de productions dans son cursus est, après La Couronne, l’une des actrices les plus recherchées du moment et, à son tour, respectée dans l’industrie. Mais, comme si cela ne suffisait pas, l’actrice a également multiplié ses followers sur les réseaux sociaux, où elle est désormais l’une des femmes les plus influentes.

Emma Corrin est Lady Diana. Photo : (Netflix)



À tel point que la dernière publication qu’Emma a faite a recueilli des milliers de likes et de commentaires de fans la félicitant. C’est parce que l’artiste britannique a annoncé qu’elle se percevait comme non binaire., une publication qui l’accompagnait de quelques photographies d’elle en noir et blanc où elle porte une ceinture sur la poitrine, connue sous le nom de cartable, et qui permettent d’atténuer l’apparence des seins.

Cette gaine est souvent utilisée et, en plus, elle permet d’obtenir une esthétique plus masculine ou androgyne. « Il y a quelque temps, avant d’acheter mon premier cartable, nous utilisions un pansement de boxe, merci d’avoir capturé cela avec moi, très intime, très nouveau. C’est tout un voyage, non ? Beaucoup de rebondissements et de changements et c’est bon ! Prenez-le», a commencé son message.

Ensuite, l’interprète a assuré que, désormais, elle veut que les pronoms utilisés à son égard soient « ils » (ils), au lieu de « elle » (elle) et, ses images sont celles qui montrent sa grande liberté. En même temps, Corrin a toujours tendance à se montrer telle qu’elle est, témoignant de sa préférence pour le style androgyne et pas seulement féminin.