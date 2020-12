Eminem nomme ses quatre rappeurs actuels préférés

Eminem fait toujours partie du rap game. En fait, il est l’un des animateurs les plus prolifiques à 48 ans.

Il a également les yeux sur certains des jeunes rappeurs. Dans une nouvelle interview avec Zane Lowe, Em a expliqué comment le rap a évolué et comment il est entre de bonnes mains.

«J’ai l’impression que beaucoup de ces enfants ne comprendront pas l’expérience du hip-hop à ses débuts. … Tout le monde va penser que son époque est la meilleure, mais c’était vraiment pour moi. … L’ère d’or du hip-hop a été la meilleure pour moi simplement parce qu’elle était si nouvelle », a déclaré Eminem. «Vous ne l’aviez jamais entendu auparavant. Je sais que j’ai vu et entendu beaucoup de gens dire que ça n’allait rien être. Comme si ça n’allait pas durer ou quoi que ce soit. Nous voilà, quoi, 40, 50 ans plus tard? C’est fou. Et c’est la plus grande musique, si je ne me trompe pas, c’est le plus grand genre.