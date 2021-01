Eminem n’aimait pas le ton de Snoop Dogg

Au cours de l’été, Snoop Dogg n’a pas mis Eminem sur sa liste des dix meilleurs rappeurs et a déclaré qu’il faisait de la musique dont il pouvait « vivre sans », ce qui a fait beaucoup de bruit étant donné que Dr. Dre fait des rap bros Shady et Snoop.

Eminem a repoussé Snoop sur son nouveau morceau « Zeus ».

Dans une nouvelle interview avec Shade 45, il a expliqué pourquoi il ressentait le besoin de répondre à Snoop.

« Tout ce qu’il a dit, au fait, allait bien, jusqu’à un certain point. Lui disant que Dre a fait la meilleure version de moi, absolument, pourquoi aurais-je un problème avec ça? Serais-je ici sans Dre? F * ck non, Je ne le ferais pas. Les rappeurs qu’il a mentionnés des années 90 – KRS One, Big Daddy Kane [Kool] G Rap – je n’ai jamais dit que je pourrais baiser avec eux. «

« Je pense que c’était plus le ton qu’il utilisait qui m’a pris au dépourvu parce que je me dis, d’où cela vient-il? Je viens de vous voir, c’est quoi ce bordel? Ça m’a jeté pour une boucle, » il a continué. «J’aurais probablement pu dépasser tout le ton et tout, mais c’était la dernière déclaration où il a dit: ‘Autant que la musique je peux vivre sans, je peux vivre sans cette merde.’ Maintenant, vous êtes irrespectueux. Cela m’a juste pris au dépourvu, a déclaré Eminem à propos du commentaire « en direct sans ».