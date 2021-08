Eminem est le garçon blanc Rick dans la série Black Mafia Family de 50 Cent

Eminem vient de décrocher son prochain rôle d’acteur. Près de deux décennies après avoir frappé le grand écran avec sa performance acclamée dans 8 miles, le célèbre rappeur, dont le vrai nom est Marshall Mathers, a été choisi dans la prochaine série Starz de 50 Cent, ami de longue date Famille mafieuse noire. Il apparaîtra dans un épisode comme Rick garçon blanc, et son casting a été confirmé par 50 Cent.

« Je suis honoré et reconnaissant envers mon bon ami Em pour avoir soutenu ma nouvelle émission ‘BMF' », a déclaré Curtis « 50 Cent » Jackson dans un communiqué, via TheWrap. « Nous ne pouvions pas faire un spectacle basé à Detroit sans incorporer la légende qu’est Eminem. »

En tweetant la nouvelle, Jackson a ajouté: « Oh ouais, je fais sortir les gros chiens, je ne pourrais pas faire un spectacle basé à Detroit sans incorporer la légende @eminem. Je l’ai amené à jouer le garçon blanc Rick dans BMF, cette merde est sorti d’ici. Green Light Gang. «

Oh ouais j’sors les gros chiens, j’pourrais pas faire un show basé à Detroit sans intégrer la légende @eminem. Je l’ai amené à jouer le garçon blanc Rick dans BMF, cette merde est sortie d’ici. Gang de feu vert #bransoncognac#lecheminduroipic.twitter.com/YaklhzgJER – 50cent (@50cent) 17 août 2021

Richard Wershe Jr., alias White Boy Rick, était un vrai informateur adolescent du FBI à Detroit. À l’âge de 17 ans seulement, il a été arrêté pour possession de cocaïne et condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité. Il a été libéré en 2020 à l’âge de 50 ans et a depuis déposé une plainte contre le FBI, alléguant qu’il ne se serait jamais impliqué dans la drogue et les gangs s’il n’avait pas travaillé comme informateur à l’adolescence. Il était le sujet du film 2018 Rick garçon blanc avec Matthew McConaughey avec Richie Merritt dans le rôle de Wershe.

Famille mafieuse noire suit Demetrius Flenory (Demetrius Flenory Jr.) et Terry Flenory (Da’Vinchi) alors qu’ils lancent Black Mafia Family, une organisation de blanchiment de drogue et d’argent. Le casting principal comprend également Russell Hornsby, Steve Harris, Michole Briana White et Ajiona Alexus. Plusieurs stars invitées seront également présentées avec Eminem, notamment Kash Doll, Snoop Dogg, La La Anthony, Serayah et Markice Moore.

Starz a décrit BMF comme une « histoire d’amour, de parenté et de capitalisme dans la poursuite du rêve américain ». Randy Huggins est le showrunner de la série. Jackson et Huggins seront également producteurs exécutifs avec Terri Kopp, Anthony Wilson et Anne Clements. Tasha Smith est à bord pour diriger plusieurs épisodes et produire exécutif. La vice-présidente principale de la programmation originale, Kathryn Tyus-Adair, supervise la série au nom de Starz, tandis qu’Erin Conroy supervisera le projet pour Lionsgate.

Eminem a fait ses débuts à Hollywood en 2002 8 miles, un long métrage semi-autobiographique sur un rappeur en herbe à Detroit essayant de lancer une carrière dans le hip hop. Le film a été un énorme succès au box-office et a valu à Eminem un Oscar de la meilleure chanson originale pour « Lose Yourself ». Eminem a fait des apparitions sporadiques dans d’autres films et émissions de télévision au fil des ans, bien qu’elles aient généralement été brèves. Le rappeur joue aussi généralement lui-même, comme pour un caméo dans la comédie de 2014 L’interview.

Famille mafieuse noire, ou BMF, devrait faire sa première sur Starz le 26 septembre. En attendant, les fans d’Eminem peuvent revoir sa performance classique dans 8 miles en regardant le film acclamé sur le service de streaming HBO Max. Cette nouvelle nous vient de TheWrap.