Emily Thornberry broche Liz Truss sur les succès LGBT «  inexistants  »

Emily Thornberry du Labour a embrouillé Liz Truss pour ses réalisations «inexistantes» dans l’avancement de l’égalité des droits à l’étranger.

La secrétaire d’État fictive au commerce international a vivement réprimandé son homologue conservateur en soulignant le fait embarrassant que le Royaume-Uni n’ait pris aucune mesure pour élargir le nombre de membres de la Coalition pour les droits égaux – bien qu’il soit coprésident du partenariat mondial.

La coalition exerce une influence significative car elle protège les droits des personnes LGBT + dans le monde, mais au cours du mandat de deux ans du Royaume-Uni à sa tête, peu de choses ont changé.

«Malheureusement, aucun progrès n’a été réalisé à cet égard, avec le nombre de membres de l’ERC toujours bloqué à 42, au même niveau que lorsque le Royaume-Uni a pris la relève», a rappelé Thornberry à Truss dans une lettre ouverte à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme. «Votre propre contribution à cet effort de recrutement a été particulièrement décevante.»

Truss a eu la chance de s’engager avec des dizaines de membres potentiels au fil des ans et de placer ces pays sous l’égide de l’égalité et de l’inclusion. Thornberry espérait que le ministre aurait «ressenti un sentiment de mission» à cet égard, à la fois comme ministre des Femmes et de l’Égalité et comme secrétaire au Commerce international.

«Mais bien que vous ayez à la fois l’opportunité et la motivation, vos réalisations dans ce domaine sont inexistantes», a-t-elle déclaré.

Alors que Truss tente de conclure des accords commerciaux sur le Brexit, elle devra faire face à un nombre sans précédent de négociations. Cependant, sur les 58 pays avec lesquels le Royaume-Uni a conclu des accords commerciaux de reconduction au cours des deux dernières années, 47 ne sont pas membres de l’ERC, et rien n’indique que la question ait jamais été soulevée avec l’un d’entre eux dans le cadre des négociations.

Thornberry a exhorté Truss à prendre cela en considération, commentant qu’hier encore, elle avait signé un accord de continuité avec Singapour, un pays avec un bilan effroyable en matière de droits LGBT +, une interdiction du mariage homosexuel et un code pénal criminalisant les relations sexuelles entre hommes.

«Des écoles aux lieux de travail, le refus de reconnaître les relations homosexuelles à Singapour a légitimé la discrimination et les préjugés généralisés», a déclaré Thornberry.

«Compte tenu de ces problèmes graves et bien documentés, il est clairement raisonnable de s’attendre à ce que vous saisissiez toute occasion que vous avez pour les soulever avec vos homologues singapouriens, notamment dans le contexte des dispositions sur les droits de l’homme qui, je suppose, ont été incluses dans la accord de continuité signé aujourd’hui.

«Vous n’auriez sûrement pas parcouru 6 700 miles pour rester silencieux sur la moitié de votre mémoire.»

Pourtant, Truss a refusé de dire si elle avait soulevé la question de l’adhésion à l’ERC avec des pays spécifiques depuis son entrée en fonction en juillet 2019, évitant la question parlementaire de Thornberry en la transférant au ministère des Affaires étrangères.

«Vous avez montré à quel point vous vous souciez apparemment peu de cette coalition vitale et des principes qu’elle défend», a reproché Thornberry au ministre.

# IHRD2020, – Emily Thornberry (@EmilyThornberry) 10 décembre 2020

«Cependant, il n’est pas trop tard pour vous de changer votre approche et d’adopter une position plus proactive sur la promotion des droits LGBT + par le commerce.

«Il reste six mois au Royaume-Uni en tant que coprésident de l’ERC, et vous aurez de nombreuses autres opportunités pendant cette période pour persuader différents pays d’envisager de rejoindre la coalition dans le cadre de vos négociations avec eux sur la continuité et de nouveaux accords commerciaux.»

Elle a souligné que la candidature du Royaume-Uni à rejoindre le Partenariat transpacifique global et progressiste présente une telle opportunité, car Truss pourra rencontrer des militants dans six pays non membres de l’ERC: Brunei, Japon, Malaisie, Pérou, Singapour et Vietnam.

Reste à savoir si elle changera de cap et le fera réellement.