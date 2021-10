Emily Ratajkowski affirme que Robin Thicke l’a pelotée dans un tournage vidéo Blurred Lines

Le modèle est apparu aux côtés du chanteur dans le clip de la sortie 2013, ainsi que Pharrell Williams et TI

Et dans son nouveau livre, « My Body », la femme de 30 ans a accusé Thicke de l’avoir caressée pendant le tournage, « lui prenant les seins en coupe » alors qu’il se tenait derrière elle.

Elle écrit : « Soudain, de nulle part, j’ai senti la fraîcheur et l’étrangeté des mains d’un étranger enveloppant mes seins nus par derrière. Je me suis instinctivement éloignée, en regardant Robin Thicke. »

Ratajkowski poursuit en disant qu’elle aimait le tournage, au début, mais que Thick serait devenu ivre et aurait commencé à agir de plus en plus grossièrement.