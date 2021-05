‘Emily in Paris’ commence la production de sa deuxième saison

Netflix a commencé avec la production de la deuxième saison de «Emily in Paris», l’un des plus grands succès que le service de streaming a présenté à ses abonnés en 2020, bien qu’il fût également l’une des séries avec le plus de critiques et de controverses présentées. autour de son histoire.

Lily Collins, qui a été nominée pour le Golden Globe, est la protagoniste d’une histoire où elle incarne une jeune américaine qui est envoyée travailler dans une société de marketing dans la ville glamour de Paris, où elle doit faire face aux différences culturelles qui la séparent de Ses partenaires de travail.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La saison 7 de ‘The Flash’ confirme le retour attendu de XS

Merci beaucoup à nos 58 millions de fans d’avoir fait d’Emily in Paris notre série humoristique la plus populaire de 2020 – vous allez adorer ce sur quoi ils travaillent pour la saison 2, qui est maintenant en production! pic.twitter.com/R1nyV4wpCU – Netflix (@netflix)

3 mai 2021





Netflix avait renouvelé la série plus tôt cette année. Cette semaine, il a été annoncé qu’Emily in Paris avait commencé le tournage de sa deuxième saison dans la capitale française, de sorte que son retour sur le service de streaming pourrait avoir lieu plus tôt que ses fans ne pourraient l’imaginer.

« En tant qu’acteur, artiste et créateur, le cadeau le plus significatif est de se connecter avec les gens à travers votre art d’une manière ou d’une autre », a déclaré Collins dans un communiqué concernant le début de la production de la deuxième saison de la série. « C’est un honneur d’être associé à un projet qui apporte aux gens le soulagement dont ils ont grand besoin pendant une période difficile où tout le monde cherche une raison de sourire et de rire. »

Non seulement jouer Emily m’a appris plus sur moi-même, mais sur le monde qui m’entoure.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Loki surprend avec son apparition dans le nouveau spot Marvel pour la NBA

« Emily in Paris » est l’idée originale de Darren Star, producteur et écrivain de télévision connu pour ses productions à succès telles que « Beverly Hills 90210 », « Melrose Place » ou « Sex and the City ». En plus de Collins, la série présente des performances de Philippine Leroy Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery et Camile Razat.

«Depuis le début, nous avons toujours voulu créer cette belle vue cinématographique de Paris. L’heure du lancement de la série a été si fortuite pour nous que tout le monde à travers le monde est devenu des voyageurs et a vécu indirectement à travers notre casting », conclut Star dans le communiqué. Il n’y a toujours pas de date estimée pour le retour de la série sur Netflix.