Emily Blunt pense que Edge of Tomorrow 2 est trop cher pour se produire

Bord de demain La star Emily Blunt a jeté un doute sur le fait que la suite très attendue décolle un jour. Alors que les nouvelles récentes semblaient suggérer que le suivi de la science-fiction allait enfin dans la bonne direction, Blunt a maintenant quelque peu atténué l’idée, estimant que Bord de demain 2 pourrait s’avérer beaucoup trop cher pour un studio.

« Honnêtement, je pense que le film est trop cher. Je ne sais simplement pas comment nous allons le faire. »

Donc pendant Emily Blunt, Tom Cruise et le réalisateur Doug Liman veulent tous revenir pour d’autres aventures passionnantes dans le temps, il est devenu de plus en plus difficile de produire un film aussi coûteux dans la situation mondiale actuelle. Comme si ces circonstances redoutées n’avaient pas déjà fait suffisamment de dégâts, elles peuvent maintenant empêcher le public de voir le Bord de demain suite se concrétise. D’accord, maintenant c’est personnel.

Sorti en 2014 et basé sur le roman léger japonais de 2004 tout ce dont tu as besoin est de tuer par Hiroshi Sakurazaka, le premier Bord de demain se déroule dans un futur proche dans lequel une race extraterrestre a frappé la Terre dans un assaut incessant, imbattable par n’importe quelle unité militaire dans le monde. Le major William Cage (Tom Cruise) est un officier qui n’a jamais vu un jour de combat lorsqu’il est tombé sans cérémonie dans ce qui équivaut à une mission suicide. Tué en quelques minutes, Cage se retrouve maintenant inexplicablement jeté dans une boucle temporelle le forçant à vivre le même combat brutal encore et encore, à se battre et à mourir encore et encore et encore. Emily Blunt incarne l’héroïque sergent Rita Vrataski, l ‘«Ange de Verdun», qui prend Cage sous son aile afin de tirer le meilleur parti de ses nouvelles capacités et de mettre fin à la guerre.

Il a rapporté plus de 370,5 millions de dollars dans le monde entier dans sa course théâtrale et a été salué par la critique, une suite de Bord de demain est en développement depuis 2015, avec Liman déclarant que le film « révolutionnera la façon dont les gens font des suites ». Malheureusement, les choses sont restées bloquées en raison de problèmes liés à la planification avec Liman disant: « Entre mon emploi du temps, Tom [Cruise]l’emploi du temps, et Emily [Blunt]l’emploi du temps, c’est dur. Certes, c’est un monde que j’aime, et comme avec Impulse, il y a beaucoup plus d’histoire à raconter. «

Alors que les détails de Bord de demain 2 restent complètement inconnus (à part cela, il sera plus axé sur les personnages) Blunt a taquiné la qualité du script et l’idée en son centre … tout en blâmant également la planification pour le retard. « Oui, [the script] est vraiment prometteur et vraiment, vraiment cool « , a déclaré Blunt l’année dernière. » Je ne sais juste pas quand tout va s’aligner, vous voyez ce que je veux dire? Entre tous nos horaires, il faudrait juste que ce soit le bon moment. Mais il y a quelque chose en cours, c’est sûr, c’est une excellente idée. Une bonne idée. »

Bien que nous ne voyions peut-être jamais une suite à Bord de demain se matérialiser, Emily Blunt peut ensuite être vue dans une suite d’une autre franchise à succès, Un endroit silencieux, avec A Quiet Place Part II maintenant prévu pour la sortie aux États-Unis le 28 mai 2021. Cela nous vient de Howard Stern.

Sujets: Edge of Tomorrow 2, Edge of Tomorrow