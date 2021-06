Emilia Clarke veut passer dix ans dans le MCU

On pourrait penser qu’après avoir passé une décennie sur Jeu des trônes, Emilia Clarke serait à la recherche d’un peu de variété dans sa vie, mais si les dieux du cinéma le permettent, elle serait apparemment plus qu’heureuse de passer une autre décennie avec son dernier projet : dans le cadre du MCU. En plus d’apparaître dans la plus grande émission de télévision fantastique de tous les temps, Clarke a également fait une apparition dans le Guerres des étoiles univers, et devrait faire ses débuts Marvel dans la série Disney + Invasion secrète. S’adressant récemment à THR, il semble que l’actrice soit « prête » à jouer un rôle dans l’avenir de Marvel dans un avenir prévisible.

« Je veux dire, je devrais être tellement chanceux, c’est ce que je vais dire à cela », a déclaré Clark au commerce. « Tout le monde que je connais et tous ceux à qui j’ai parlé qui font partie de l’univers Marvel – et les acteurs parlent ! Tout le monde n’a que les plus grands éloges à offrir. Il y a une raison pour laquelle les acteurs y restent. Ils sont tellement aimés parce qu’ils ‘ Je m’amuse beaucoup. Alors je suis partant pour ça. »

Clarke a beaucoup parlé de ne pas parler de son prochain rôle dans Invasion secrète, car après une petite conversation avec Marvel Studios sur les secrets qu’elle aime garder, elle est apparemment terrifiée à l’idée de donner accidentellement quelque chose qu’elle ne devrait pas. Elle a dit au Heureux Triste Confus podcast, « Les premières personnes à qui j’ai parlé avec Marvel après avoir obtenu le rôle étaient leur équipe de sécurité … Je vis en fait dans la peur que quelque chose se passe, et je vais dire quelque chose, et ils vont se fâcher. Mais, je joue un personnage que je suis super dans tout à ce sujet. »

Alors qu’elle a peur de marcher sur la corde raide qui s’est avérée être la chute de Tom Holland et Mark Ruffalo, elle n’a pas pu contenir son enthousiasme de rejoindre l’univers de Marvel dans une interview avec ComicBook.com. « Je pense juste que ce qu’ils font en ce moment est tellement excitant et tellement cool, et donc à la pointe de la technologie. J’ai l’impression qu’ils sont comme la pomme de ce monde. Faire partie de cette famille, c’est comme, ‘ Oh mon dieu, je suis dans la foule des enfants cool. C’est tellement cool.’ Honnêtement, les gens qui font ça sont ce qui m’a poussé à vouloir vraiment le faire. Je pense juste que le cœur et la tête de tout le monde sont au bon endroit avec celui-ci. «

Les studios Marvel ont actuellement un emploi du temps très chargé, avec de nouveaux films dans plus de deux mois pour le reste de l’année, ainsi que Loki actuellement en streaming sur Disney+, à suivre par Et qu’est-ce qui se passerait si…?, Oeil de faucon et Mme Marvel avant la fin de l’année. Bien qu’il n’y ait actuellement aucune date de sortie pour Invasion secrète, il est probable que nous le verrons vers la fin de l’année prochaine au plus tôt. D’où Clarke va, il y a quelque chose que nous devrons simplement attendre et découvrir plus près du temps, mais elle est clairement là pour le long terme, que Marvel le veuille ou non.

