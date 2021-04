Emerald Fennell devient la première femme à remporter l’Oscar du meilleur scénario original en 13 ans

Promod T-shirt à motif original Femme Imprimé rose - taille: S,M,L,XL,XS

S,M,L,XL,XS - Imprimé rose - On zoome sur le motif : il est rehaussé de sequins brodés et de touches colorées pailletées pour encore plus d'éclat et d'originalité sous le soleil ! On aime aussi beaucoup porter ce t-shirt sous une veste de tailleur. Jersey de coton enrichi en ...