Elvis Presley et Priscilla Presley prévoyaient de se remettre ensemble après leur divorce

Elvis Presley et Priscilla Presley étaient dans une relation amoureuse pendant treize ans. Et malgré tout l’amour que Priscilla dit qu’ils avaient l’un pour l’autre, elle a finalement divorcé. Elle avait l’impression qu’elle avait besoin de «voir le monde» en dehors de sa relation avec le chanteur de rock and roll.

Pourtant, selon Priscilla, peu de temps avant qu’Elvis «quitte le bâtiment», ils avaient discuté de se remarier.

Elvis Presley (1935 – 1977) coupe le gâteau de mariage à six étages avec sa mariée Priscilla Beaulieu | Keystone / Getty Images

Pourquoi Priscilla Presley a-t-elle quitté sa relation avec Elvis Presley?

Selon Priscilla dans une interview avec Loose Women, elle s’est «perdue» dans sa relation avec Elvis. Priscilla avait l’impression qu’elle n’avait pas son propre sens de l’identité parce que chaque décision qu’elle prenait devait être faite en pensant à Elvis.

«J’ai juste suivi ce qu’il a fait», dit-elle. «Je veux dire, tu as vécu le sien la vie. Vous avez vu les films qu’il voulait voir, vous avez écouté la musique qu’il voulait écouter, et vous allez dans des endroits où il irait… Honnêtement, vous n’aviez pas votre propre vie. … Alors tu t’es vraiment perdu.

Alors pour «se retrouver», Priscilla a mis fin à sa relation avec le roi du rock and roll.

Pourtant, même si elle a décidé de mettre fin à leur mariage, elle n’a jamais cessé de l’aimer. En fait, selon Priscilla, il semble que son amour pour Elvis ne se soit renforcé qu’après leur divorce.

«Je l’aime», a-t-elle déclaré au Sydney Morning Herald en 2016. «Je l’aime toujours. Je ne l’ai jamais aimé. Déjà. »

Priscilla Presley a déclaré qu’elle et Elvis Presley avaient discuté de se marier à nouveau après leur divorce

«Elvis et moi étions très proches, même après notre divorce», a révélé Priscilla au Sunday Morning Herald. «Il viendrait toujours chez moi. Je serais toujours assis sur ses genoux. Il m’appellerait toujours les noms de mes animaux de compagnie qu’il m’avait donnés. Il passait toujours chez moi à deux heures du matin et parlait pendant des heures, et quand je suis allé à Graceland, c’est la même chose.

Et dans ses mémoires intitulé Elvis et moi, Priscilla a déclaré qu’elle et son ex-mari avaient discuté de la possibilité de se remarier juste avant sa mort.

«Je sais que j’ai fait des choses stupides, mais le plus stupide n’a pas réalisé ce que j’avais jusqu’à ce que je le perde», a déclaré Elvis à Priscilla. «Je veux que ma famille revienne.»

Et en réponse, Priscilla a dit à Elvis: « Peut-être qu’un jour, il y aura un moment pour nous. »

Priscilla Presley « voulait mourir » après avoir appris la mort du roi du rock and roll

Quand Priscilla a appris la mort de son ex-amant, elle « voulait mourir »

«Je me suis enfermée dans la chambre et j’ai laissé des instructions que je ne parlerais à personne, que je voulais être seule», écrit-elle dans ses mémoires. «En fait, je voulais mourir. L’amour est très trompeur. Bien que nous ayons divorcé, Elvis était toujours une partie essentielle de ma vie. Au cours des dernières années, nous sommes devenus de bons amis, en admettant les erreurs que nous avions commises dans le passé et en commençant juste à rire de nos lacunes.

Elle a poursuivi en disant: «Nous avions un lien: nous étions devenus plus proches et avions plus de compréhension et de patience l’un pour l’autre que dans notre vie conjugale. Nous avons même parlé d’un jour… Et maintenant il était parti.