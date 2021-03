Elton John révèle qu’il travaille « sur quelque chose » avec Metallica | 45S

Fusion de géants. Elton John Il a parlé et a apporté de nombreuses surprises à tout le monde. Et c’est bien cela, le chanteur a confirmé une collaboration récente comme nul autre que Metallica, qui a déclenché une aura mystérieuse.

Dans une récente interview avec SG Lewis sur Heure de la fusée, Programme Apple Music, a donné plus de détails sur cette collaboration qui implique également d’autres artistes.

«Je viens de faire quelque chose avec Metallica. Pendant cette période de verrouillage. J’ai travaillé avec Gorillaz et des gens comme ça. Je n’ai rien fait d’Elton, mais j’ai fait de grandes choses avec d’autres personnes. Alors je vais vous recevoir mon e-mail, nous envoyer un e-mail et nous allons nous réunir et faire quelque chose, d’accord? »Dit-il.

Il n’a pas encore été précisé dans quel projet ils seront ensemble, mais nous espérons avoir des nouvelles à ce sujet. Elton John avec Metallica, pouvez-vous l’imaginer?