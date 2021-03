Elton John donnera une soirée pré-Oscars dirigée par Dua Lipa | 45S

Comme il le fait depuis plus de vingt ans, Elton John donnera une soirée exclusive où il célébrera les Oscars invitant les nominés et les gagnants, avec environ un millier de participants par édition. Ces soirées, en plus de célébrer le monde du cinéma, collecter des fonds pour la fondation du chanteur qui aide à lutter contre le VIH.

Selon les données publiées par le Fondation Elton John AIDS, en 2020, ils ont réussi à collecter six millions de dollars. Cette année, en raison de la pandémie de covid-19, la fête sera ouverte au grand public, qui devra débourser vingt dollars.

Lors de la célébration de cette 2021, L’hôte de la soirée sera Neil Patrick Harris, surtout connu pour son rôle de Barney Stinson dans Comment j’ai rencontré votre mère et un numéro musical de l’extraordinaire Dua Lipa, qui vient de remporter un Grammy pour « Meilleur album pop » pour son LP « Future Nostalgia ».

L’événement aura lieu le prochain 25 avril, et comme chaque année, tous les profits iront aux personnes à risque et séropositives dans le monde. Les billets sont déjà disponibles sur Ticketmaster et une vente d’environ 400 000 billets est prévue.

«Plus que jamais, nous devons nous assurer qu’une pandémie n’en remplace pas une autre. Nous ne pouvons oublier que 38 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde ont besoin de nos soins, de notre amour et de notre soutien.»John termine par une déclaration.