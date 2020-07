Elton John célèbre trois décennies sans alcool

Elton John célèbre un anniversaire très spécial comme un “jour magique”. Cela fait maintenant 30 ans qu’il abjure l’alcool et la drogue.

Trente ans se sont écoulés depuis que Sir Elton John (73 ans, “Tiny Dancer”) a interdit la drogue et l’alcool dans sa vie. Le chanteur britannique a maintenant célébré cet anniversaire spécial comme il se doit, comme il le montre sur Instagram. John appelle ce jalon un “jour magique”.

Il avait reçu, entre autres, de nombreuses “belles” cartes et fleurs de ses fils Zachary (né en 2010) et Elijah (né en 2013), de son mari David Furnish (57 ans), d’amis d’un programme d’aide et d’employés. Sur l’une des photos publiées, vous pouvez également voir un gros gâteau en forme de “30”.

S’il n’avait pas arrêté, il serait mort

John se sent “vraiment béni” aujourd’hui. Mais il parle aussi de la gravité de la situation pour lui à l’époque. “Si je n’avais pas fait le grand pas il y a 30 ans et si je n’avais pas demandé de l’aide, je serais mort.” Du fond du cœur, il remercie toutes les personnes “qui m’ont inspiré et soutenu tout au long du chemin”.

