Elon Musk rachète Twitter : un aperçu de 15 fusions et acquisitions importantes dans l’industrie technologique

26 avril 2022 11:20:01 IST

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a conclu lundi un accord pour acheter le géant des médias sociaux Twitter pour 44 milliards de dollars. Dans une déclaration publiée sur la plateforme de microblogging, l’homme le plus riche du monde a déclaré qu’il voulait rendre Twitter « meilleur que jamais ».

La vente de Twitter à Musk verra la société devenir privée. Les actions du géant des médias sociaux se seraient arrêtées pendant un certain temps lundi, au milieu des informations faisant état de l’accord. Le NASDAQ a terminé en hausse après l’annonce. Les actions de Twitter ont également bondi de 5,6% après l’annonce de la nouvelle.

Alors que les nouvelles concernant le rachat de Twitter par Musk font la une des journaux, jetons un coup d’œil aux fusions et acquisitions dans le secteur de la technologie qui ont secoué le monde :

Elon Musk rachète Twitter (44 milliards de dollars) :

L’accord devrait être l’une des plus importantes fusions et acquisitions du secteur de la technologie, Musk acquérant Twitter pour 54,20 € par action. Le prix est supérieur de 38 % à la clôture des actions de la société le 1er avril de cette année.

Yahoo rachète Tumblr (1,1 milliard de dollars) :

En 2013, Yahoo a acheté la plateforme de médias sociaux Tumblr pour 1,1 milliard de dollars. Cependant, six ans plus tard, le réseau social de blogs a été vendu au propriétaire de WordPress pour un montant non divulgué, selon des informations.

Microsoft rachète Yammer (1,2 milliard de dollars)

La plate-forme de médias sociaux Yammer a été achetée par Microsoft pour 1,2 milliard de dollars en 2012. La plate-forme fait désormais partie de la suite d’entreprise Microsoft 365 et n’est accessible qu’aux utilisateurs professionnels qui ont accès à un plan Microsoft 365 Enterprise.

Twitter achète Vine (970 millions de dollars) :

Le géant des médias sociaux a acquis le site Web de création de vidéos courtes pour 970 millions de dollars en 2012. Selon A Tech Crunch rapport, la plate-forme est devenue l’application numéro 1 sur l’App Store d’iTunes six mois après son acquisition par Twitter. À un moment donné, Vine comptait plus de 200 millions d’utilisateurs actifs. Cependant, la plate-forme a rapidement décliné en raison de la concurrence féroce des autres plates-formes de médias sociaux.

Il a été fermé par Twitter en 2016.

Facebook rachète WhatsApp (19 milliards de dollars) :

Le géant des médias sociaux a acquis le service de messagerie Whatsapp pour une somme de 19 milliards de dollars en 2014. Selon un Reuter rapport, la société a versé à WhatsApp 12 milliards de dollars en actions, 4 milliards de dollars en espèces et 3 milliards de dollars en actions restreintes qui s’acquièrent sur plusieurs années.

L’application de messagerie appartient toujours au géant des médias sociaux.

Facebook rachète Instagram (1 milliard de dollars) :

Facebook (aujourd’hui Meta) a racheté la plateforme de partage de photos et de vidéos pour 1 milliard de dollars. Un échange de courriels entre le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg et l’ancien directeur financier David Ebersman a révélé que la société avait été acquise car elle était considérée comme une « menace ». Instagram fait partie de Meta, la société mère de Facebook.

Google achète YouTube (1,65 milliard de dollars) :

Google a acheté YouTube en 2006. La plate-forme de partage de vidéos est actuellement l’une des applications de médias sociaux les plus populaires et reste l’un des sites Web les plus visités.

Google rachète Fitbit (2,1 milliards de dollars) :

Google a acheté Fitbit pour 2,1 milliards de dollars dans le cadre d’un accord entièrement en espèces en 2019. Selon Tech Crunchcette décision faisait partie de l’entrée de Google dans le secteur des wearables, qui était dominé par son rival Apple.

Apple rachète Beats by Dre (3 milliards de dollars) :

Apple a acquis Beats Electronics (fabricant d’écouteurs populaires) et le service de musique en streaming par abonnement Beats Music pour 3 milliards de dollars, dont 400 millions de dollars en actions restreintes. Les co-fondateurs de Beats Jimmy Iovine et Dr. Dre ont également rejoint Apple, selon un communiqué de presse de la société.

Google rachète Nest (3,2 milliards de dollars)

Google a acheté Nest en 2014 pour 3,2 milliards de dollars en espèces. L’acquisition du fabricant de thermostats intelligents faisait partie des efforts de Google pour renforcer sa propre gamme d’appareils intelligents.

Microsoft rachète Nokia (7,2 milliards de dollars)

Microsoft a acheté l’activité de téléphonie de Nokia en 2013. Mais l’accord de 7,2 milliards de dollars a échoué et deux ans plus tard, la société a radié l’entreprise et supprimé plusieurs milliers d’emplois.

PayPal rachète Honey (4 milliards de dollars)

La société de paiement a apporté le service d’achat en ligne pour 4 milliards de dollars en 2019. Cela reste la plus grande acquisition de Paypal à ce jour.

Microsoft rachète GitHub (7,5 milliards de dollars)

Github, la plate-forme de développement de logiciels open source et d’hébergement de code, a été acquise par Microsoft en 2018. L’accord, qui a coûté 7,5 milliards de dollars, a été conclu par Microsoft pour « renforcer notre engagement en faveur de la liberté, de l’ouverture et de l’innovation des développeurs », selon un communiqué de presse. .

Microsoft rachète Skype (8,5 milliards de dollars)

Microsoft a acheté Skype pour 8,5 milliards de dollars en 2011. La plate-forme de visioconférence a connu une énorme augmentation du nombre d’utilisateurs après le début de la pandémie de COVID-19, avant d’être éclipsée par la popularité de Zoom.

Microsoft rachète LinkedIn (26,2 milliards de dollars)

Microsoft a également acheté LinkedIn pour un accord entièrement en espèces en 2016 pour 196 € par action. L’accord de 26,2 milliards de dollars a permis au géant de la technologie d’acquérir l’un des plus grands sites Web de réseautage professionnel et de recherche d’emploi.

