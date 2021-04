Elon Musk: « Quelqu’un mourra probablement en allant sur Mars »

L ‘exploration de Mars de la part de l’homme est l’un des objectifs les plus ambitieux de notre espèce, mais il pourrait nécessitent d’énormes sacrifices en termes de vies humaines. C’est le sens des dernières déclarations du milliardaire Elon Musk, qui avec sa société aérospatiale SpaceX s’impose comme l’un des acteurs les plus influents de la course à la planète rouge. Cependant, les propos prononcés par l’entrepreneur corse dans une récente interview divisent la communauté des experts et passionnés du voyage spatial en raison de leur franchise: Musk a déclaré sans ambages qu ‘ »il est probable que bon nombre de personnes mourront au tout début » de l’exploration de Mars, et que ceux qui partent ne reviendront peut-être pas du tout du voyage.

Le rôle de Musk dans la conquête de Mars

Elon Musk et son SpaceX sont particulièrement impliqués dans des projets d’exploration spatiale et en particulier pour la colonisation de Mars. La société a récemment aidé à transporter quatre astronautes à bord de la Station spatiale internationale à l’aide d’une navette recyclée pour la première fois, c’est-à-dire déjà de retour d’un voyage précédent. Le jalon historique est une étape fondamentale dans la réduction des coûts nécessaire pour les lancements spatiaux, et donc dans leaccélération des programmes d’exploration associés qui selon Musk amènera l’homme sur Mars d’ici 2026. Atteindre la planète rouge posera cependant défis sans précédent pour notre espèce et – comme cela s’est produit avec l’arrivée sur la Lune – certains d’entre eux pourraient coûter la vie à ceux qui les acceptent.

L’interview

Ce n’est pas une opinion complètement nouvelle: Musk ce n’est pas le seul de penser qu’un tel objectif pourrait présenter un récit éventuellement tragique, et qu’à certains égards, il vaut mieux le budgétiser plutôt que de devoir l’élaborer sur place. La façon dont le sujet a été traité, cependant, donnera lieu à une argumentation: Musk et son intervieweur ont plaisanté sur le sujet, en supposant les résultats catastrophiques de certaines missions entre un rire et un autre. « Vous pourriez mourir, ce sera un voyage inconfortable et très probablement vous ne mangerez pas bien; ce seront des missions ardues et dangereuses, dont il est possible que vous ne reveniez pas vivant », a déclaré le propriétaire de SpaceX avant d’ajouter que cependant, ce sera « une aventure glorieuse et une expérience spectaculaire ».

