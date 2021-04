Elon Musk laisse un singe jouer au pong dans la vidéo – via la transmission de la pensée

L’entrepreneur féru de technologie, multimillionnaire et l’homme le plus riche du monde, Elon Musk, aime se montrer un joueur passionné et a récemment Liste de jeux vidéo préférés révélé. Maintenant, il part avec l’aide de son nouveau Projet futur un grand singe à la console.

Alors que Musk travaille déjà sur son projet spatial SpaceX y travaille, le premier dans le futur Les gens à mars pour envoyer, il développe une autre vision de l’avenir de l’humanité: Neuralink. Derrière cela se trouve une technologie nouvellement développée par lui et son équipe de scientifiques, avec laquelle vous pouvez utiliser un micropuce implantée quelque chose dans ma tête Transfert de pensée peut affecter. Ce qui ressemble à un film de science-fiction est la réalité.

Pour le prouver, il livre maintenant Vidéo avec un singe macaque de 9 ans nommé Pager, qui a eu un implant Neuralink dans la tête pendant six semaines et utilise maintenant la transmission de la pensée pour apprendre à jouer au jeu vidéo classique avec un joystick Pong pièces. Les différentes étapes de l’expérience sont expliquées dans le clip:

L’expérience quelque peu étrange est, cependant ni dangereux pour l’homme ni pour les animaux, A confirmé Musk dans une récente interview. Au contraire, son sujet de test devrait être un singe très heureux acte:

«Vous ne pouvez pas voir où se trouve l’implant, et c’est un singe heureux. Nous avons le plus bel enclos pour singes au monde. Nous voulons qu’ils jouent ensemble au mind-pong. «

Neuralink le nouvel avenir de l’humanité?

Avec Neuralink, selon Elon Musk, cela devrait être possible à un moment donné, par exemple à l’aide d’implants dans le cerveau Reconnaître et guérir les maladies. Les capacités humaines pourraient également être élargies avec elle. Il travaille sur l’idée depuis 2019 et à l’été 2020, il en fournira une qui fonctionnera pour la première fois. Microchip dans le cerveau devant.

Gertie, le nom d’un porc, a reçu un implant similaire à celui du singe. Vous pouvez voir la vidéo ici.

Il reste à voir si Elon Musk aura raison avec sa vision de l’avenir. Neuralink fait déjà l’objet de discussions critiques par d’autres scientifiques sur la question de savoir si les attentes élevées peuvent être satisfaites. Vous pouvez donc être curieux.

Première @Neuralink le produit permettra à une personne paralysée d’utiliser un smartphone avec son esprit plus rapidement qu’une personne utilisant les pouces – Elon Musk (@elonmusk) 9 avril 2021

L’appareil est implanté au ras du crâne et se charge sans fil, de sorte que vous paraissez et vous vous sentez totalement normaux – Elon Musk (@elonmusk) 9 avril 2021