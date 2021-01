Elon Musk l’a fait: surpasse Jeff Bezos et est déjà l’homme le plus riche de la planète

« Comme c’est étrange. Eh bien, retour au travail … » les mots par Elon Musk après être devenu la personne la plus riche de ce monde. Le magnat derrière Tesla et SpaceX a réussi à surpasser Jeff Bezos d’Amazon en tant que personne ayant le plus de pouvoir économique au monde. Et il l’a fait en un temps record grâce à la forte montée en puissance de Tesla en bourse.





Avec un capital d’environ 185 milliards de dollars, a dépassé les 184 milliards de dollars dont dispose environ Jeff Bezos. Il avait auparavant réussi à surpasser Bill Gates en novembre 2020 pour devenir la deuxième personne la plus riche du monde. Les 185 milliards de dollars sont complexes à visualiser et même visualisés avec des grains de riz la somme est encore immense.

La rivalité entre Musk et Bezos vient de plus loin cependant. Pendant des années, ils ont eu leurs querelles sur les idées technologiques, les courses spatiales et plus encore. En son temps, il a qualifié Amazon de monopole. Bien que l’un ait une gigantesque boutique en ligne et l’autre vend des voitures électriques, il y a un point où ils sont directement en concurrence: l’espace. Alors qu’Elon Musk est derrière SpaceX, Jeff Bezos a la société Blue Origin qui cherche également à réutiliser des fusées, à transporter des objets et des personnes dans l’espace et à générer d’explorer ce qui est en dehors de la Terre. Pour le moment, SpaceX en prend beaucoup.

L’objectif de la « personne la plus riche du monde » est également du côté d’Elon Musk et n’est dû à rien d’autre que L’énorme hausse de Tesla en bourse ces derniers mois. L’entreprise connaît un succès spectaculaire et est depuis un certain temps l’entreprise de véhicules la plus appréciée du marché, électriques ou non électriques.

Son co-fondateur Elon Musk détient la majorité des actions de la société, ce qui a fait monter son capital au pair. De même, il a obtenu différents packages d’incitation ces derniers mois pour atteindre les objectifs de Tesla. Il est révolu le temps où il était proposé d’acquérir la société entière pour la sortir du marché boursier.

Que faire en étant la personne la plus riche du monde

Continuer à travailler semble être l’idée d’Elon Musk. D’autres détenteurs de ce titre dans la base ont décidé de se consacrer à la philanthropie, comme c’est le cas de Bill Gates. Le fondateur de Microsoft par le biais de la Fondation Bill & Melinda Gates investit une grande partie de sa richesse dans les projets les plus altruistes et les plus efficaces possibles pour éradiquer la maladie, la pauvreté et d’autres problèmes mondiaux.

Dans le cas d’Elon Musk pour le moment, ce qu’il va faire n’est pas très clair. Oui, nous pouvons voir ce qu’il a fait jusqu’à présent, c’est-à-dire financer directement des entreprises et des projets qui, selon vous, réussiront à l’avenir. Il l’a en effet fait depuis le début avec Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company et de nombreux autres projets qui ont été financés et ont servi à financer des futurs.

Via | CNBC