Elon Musk dit que s’il a de la chance, Tesla livrera les premières unités du Cybertruck d’ici la fin de l’année

22 novembre 2019. Ce jour-là, nous avons vu de première main le Cybertruck, le Le premier pick-up entièrement électrique de Tesla. La voiture, avec son design original, et pour citer Musk, « ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais vu auparavant ». Les images parlent d’elles mêmes.

Musk avait déclaré à l’époque que le Cybertruck arriverait aux États-Unis à la fin de 2021 dans ses versions à un et deux moteurs, et il semble que la société soit sur la bonne voie pour tenir ses paroles. Comme Musk l’a lui-même déclaré lors de sa conférence sur les résultats trimestriels: « si nous avons de la chance, nous pouvons faire quelques livraisons plus tard cette annéemais je m’attends à ce que le volume de production soit en 2022. «

« Nous avons terminé la plupart des travaux d’ingénierie du Cybertruck »

Lorsqu’on lui a demandé comment se déroulait le développement du Cybertruck, Elon Musk a assuré que « nous avons terminé presque toute l’ingénierie du Cybertruck » et que « nous avons les conceptions corrigées ». Le PDG de Tesla a également déclaré que « bientôt nous commanderons le matériel nécessaire pour faire fonctionner le Cybertruck »et ils vont utiliser des machines Tesla encore plus grandes pour la carrosserie.

De quelle taille? Selon Musk, ils utiliseront un Presse à couler de 8000 tonnes pour la carrosserie arrière. Pour mettre les choses en contexte, la presse à couler de la Tesla Model Y était de 6000 tonnes. Musk, toujours dans sa lignée, n’a pas manqué l’occasion de donner son avis et de dire qu’il pense que « ça va être un véhicule incroyable ».

Quant aux dates de livraison, Musk a été optimiste. Il a assuré que « si nous avons de la chance, nous pourrons effectuer quelques livraisons à la fin de l’année ». Cependant, il s’attend à ce que la production de masse soit en 2022. Il reste donc ferme avec ce qui a été exposé en novembre 2019. Il faudra attendre de voir si Musk tient ce qui avait été promis, puisque l’entreprise n’a pas été exempte de retards.

Par exemple, le Tesla Roadster a été retardé jusqu’en 2022 et le Tesla Semi, son spectaculaire camion électrique, est prévu pour 2021 alors qu’il était initialement prévu pour 2019.

Plus d’informations | Conférence des investisseurs Tesla